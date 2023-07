Von Stefanie Witterauf

Wer wer ist, was er hat und wie viel, ist an diesem Abend egal. Es gilt "Schatzi, Hasi, Mausi", geträllert und schrill, dazu gibt es am Eingang kleingeschnittene Ananas, Papaya oder Erdbeerschiffchen. Beim Sommerfest des P1 treffen am Donnerstag die Bussi-Bussi-Gesellschaft, die Schickeria, das Stammpublikum (teilweise mit neu designten Gesichtszügen), dazu Neugierige, Abi-Abschlussklassen, Familien und Generationen aufeinander. Es ist also auf eine schrillbunte Art ein typischer Münchner Sommerabend. Heuer endlich mal ohne Regen und mit gutem Wetter.