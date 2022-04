In Münchens kleinstem Club gibt es nackte Glühbirnen, dunkle Wände und einen Einrichtungsgegenstand, der eine ganze Wandbreite einnimmt: ein "Babe"-Neonröhrenlogo in Liebesrot.

Von Philipp Crone

Champagnerflaschen sind vielleicht ein guter Ersatz. Dort, wo noch vor einiger Zeit die Spielautomaten des Sunshine-Pubs standen, dieser stadtbekannten Absturzkneipe, sind nun einige Flaschen Ruinart deponiert. Aber so wie der frühere Name des Lokals an der Müllerstraße 17 schon eine Täuschung war, kein Mensch hat hier irgendwann auch nur ein bisschen Sonnenlicht gesehen, höchstens auf dem Heimweg am Morgen, so ist auch das neue "Babe" ein wenig irritierend. Wobei zunächst die Wahl der Vorzeigegetränke hinter dem Tresen kaum wundert, denn wofür steht ein ehemaliger Türsteher des P1, wenn nicht für Wein aus der Champagne. Klaus Gunschmann hat die Mini-Bar übernommen und nicht nur die Spielautomaten entfernt, sondern damit auch das Stammpublikum. Stattdessen hat er den Laden so eingerichtet, wie man das schon aus anderen seiner Lokale kennt. Nackte Glühbirnen, dunkle Wände. Gunschmann wirbt mit dem Label: Münchens kleinster Club. Dazu passt natürlich "Babe". Aber die Frage ist natürlich dann auch, ob man auf 40 Quadratmetern ein Diskogefühl wecken kann.

Die Voraussetzungen sind auf jeden Fall gegeben. Elektronische Musik vom DJ-Pult neben der Bar, zwei Stufen erhöht im hinteren Teil des Clubs, der von einem Mini-Separee abgeschlossen wird. Es gibt nur einen Einrichtungsgegenstand, der dafür eine ganze Wandbreite einnimmt, ein "Babe"-Neonröhrenlogo in Liebesrot. Ansonsten bewegen sich am Eröffnungsabend gegen Mitternacht aber erst einmal nur die bunten Lichtpunkte der Diskokugel. Am Eingang prostet sich ein Pärchen mit je einem 0,33 Augustiner-Glas zu. Der Zapfhahn samt -säule wird von Gunschmann fast ebenso stolz präsentiert und von unten beleuchtet wie die Prickelflaschen im Regal. Ein Helles vom Fass kostet 2,50 Euro, die Drinks 9,50. Übliche Club-Preise, allerdings reicht das im von mittlerweile sehr vielen Hochqualitäts-Cocktailerien verwöhnten München manchen nicht mehr. Zwei junge Damen vermissen am Freitagabend den ausgefeilten Geschmack und Sitzgelegenheiten. Letzteres wird noch nachgereicht, die Eröffnung am 1. April war eher eine softe.

Detailansicht öffnen Ein Helles vom Fass kostet 2,50 Euro, die Drinks 9,50. Übliche Club-Preise sind das für München. (Foto: Catherina Hess)

Und die Drinkqualität ist natürlich so eine Sache. In Clubs wird das Getränk meistens eher aus guten Zutaten schnell und nicht zu aufwendig zusammengesetzt, in Bars werden Drinks samt Gläsern und Beiwerk ja längst standardmäßig zelebriert. Beides zusammen gibt es nicht einmal im Paradiso, dem Club-Platzhirsch an der Müllerstraße. Die Frage, welche Mindestgröße es für eine Diskothek braucht, um eine Tanzatmosphäre zu schaffen, sie wird in den nächsten Wochen und Monaten wohl hier beantwortet. Eine Voraussetzung ist dafür leicht hinzubekommen: Enge auf der Tanzfläche. Mehr als 50 Gäste passen ohnehin nicht in den Laden. Und das Thema Tür muss bei einem P1-Urgestein natürlich auch noch einmal aufgegriffen werden. Allerdings hier nicht aus Abweisungsgründen, sondern wegen des Lärmschutzes. Drei Quadratmeter Grundfläche mussten für eine Schleuse mit zwei hintereinandergeschalteten Türen ausgegeben werden. Und auch die Inneneinrichtung ist auf Schallschutz optimiert. Die leiseste Tür der Stadt könnte es also bereits sein, ob es auch die zweithärteste werden muss, wird sich zeigen.

Babe

Müllerstraße 17

Publikum: Ausgehfein und -freudig

Atmosphäre: Diskodunkel blitzend

Drinks: P1 reloaded