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Outdoor-SexDas wilde Treiben unter freiem Himmel

Lesezeit: 5 Min.

Natur, Ruhe und frische Luft: Das schätzen nicht nur Familien an der Pupplinger Au, sondern auch Männer und Frauen, die hinter Büschen und Sträuchern ihren sexuellen Vorlieben frönen.
Natur, Ruhe und frische Luft: Das schätzen nicht nur Familien an der Pupplinger Au, sondern auch Männer und Frauen, die hinter Büschen und Sträuchern ihren sexuellen Vorlieben frönen. Mark Siaulys Pfeiffer

Sie vergnügen sich auf Parkplätzen, an Badeseen und in Wäldern: Einblicke in Münchens Outdoor-Sex-Szene – und wann die Polizei eingreift.

Von Lisa Marie Wimmer

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„Meine Bekannte (37) und ich sind an der Isar, Pupplinger Au, markanter Sonnenschirm mit Aperol Werbung, suchen heiße Frauen und Paare, ohne große Anlaufzeit, haben auch ein Wurfzelt dabei, traut euch“: Das Inserat, das ein 55-Jähriger offenherzig auf einer Sex-Kontaktbörse im Internet veröffentlicht hat, ist eindeutig. Und: Der Mann hat offenbar Erfahrung. Denn im Chat verrät er, an welchem See bei München es gerade „richtig zur Sache“ gehe, und er ergänzt: „Exhibitionisten gibt es dort genug.“

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Aus der Unternehmensberatung ins Sex-Business
:"Viele denken, Dominas hassen Männer, aber das stimmt ganz und gar nicht"

Früher beriet sie Automobil-Vorstände, heute hat "Ruby June" einen "leibeigenen Sklaven": Über das Business als Domina - und welche Fetische die Münchner bei ihr ausleben.

SZ PlusVon Lisa Marie Wimmer

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