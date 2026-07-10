„Meine Bekannte (37) und ich sind an der Isar, Pupplinger Au, markanter Sonnenschirm mit Aperol Werbung, suchen heiße Frauen und Paare, ohne große Anlaufzeit, haben auch ein Wurfzelt dabei, traut euch“: Das Inserat, das ein 55-Jähriger offenherzig auf einer Sex-Kontaktbörse im Internet veröffentlicht hat, ist eindeutig. Und: Der Mann hat offenbar Erfahrung. Denn im Chat verrät er, an welchem See bei München es gerade „richtig zur Sache“ gehe, und er ergänzt: „Exhibitionisten gibt es dort genug.“