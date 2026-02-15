Die entsetzliche Lücke. Spätestens seit der Verfilmung von Joachim Meyerhoffs autobiografischem Roman „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ ist sie in aller Munde. Der Ort, an dem sie sich für Meyerhoffs Alter Ego befremdlich auftut: die Schauspielschule. Ein elitäres Paralleluniversum, in dem die Studierenden mit den Brustwarzen lächeln und sich in ein Nilpferd verwandeln sollen.