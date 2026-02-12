Etwas enttäuschend ist der Anblick schon. Die Otto-Falckenberg-Schule in München ist eine der berühmtesten Schauspielschulen im deutschsprachigen Raum, in der gleichen Liga spielen nur wenige andere, etwa die Ernst-Busch in Berlin, das Max-Reinhardt-Seminar in Wien, die Folkwang Universität in Essen. Ein bisschen Flair und ein Hauch von Geschichte wäre also schon zu erwarten, wenn man vor der ehrwürdigen Schule steht. Doch zu finden ist nichts dergleichen.
Otto-Falckenberg-Schule im Reality-CheckDie Schauspielschule, an der Joachim Meyerhoff lernte
Joachim Meyerhoff hat mit „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ der Otto-Falckenberg-Schule ein literarisches Denkmal gesetzt. Simon Verhoeven zieht in seiner Verfilmung nach. Doch wie ist es wirklich an der Münchner Schauspiel-Institution?
Von Yvonne Poppek
