Etwas enttäuschend ist der Anblick schon. Die Otto-Falckenberg-Schule in München ist eine der berühmtesten Schauspielschulen im deutschsprachigen Raum, in der gleichen Liga spielen nur wenige andere, etwa die Ernst-Busch in Berlin, das Max-Reinhardt-Seminar in Wien, die Folkwang Universität in Essen. Ein bisschen Flair und ein Hauch von Geschichte wäre also schon zu erwarten, wenn man vor der ehrwürdigen Schule steht. Doch zu finden ist nichts dergleichen.