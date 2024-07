Die Erzdiözese München und Freising schafft am Münchner Ostfriedhof für 12,5 Millionen Euro ein neues offenes Angebot für trauernde Menschen. Kardinal Reinhard Marx wird das Trauerpastorale Zentrum am 16. Juli segnen und damit offiziell eröffnen, wie das Erzbistum am Dienstag mitteilte. Trauernde sollen begleitet und gestärkt werden beim Abschied von einem geliebten Menschen.