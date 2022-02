Die Orgel in der Trauerhalle am Ostfriedhof wird abgebaut und in den kommenden Monaten saniert.

Ein Haus zum Trauern, ein Anbau für das Krematorium, ein offener Eingangsbereich und eine sanierte Orgel: Am Ostfriedhof in Giesing haben die Bauarbeiter in diesem Jahr viel zu tun.

Von Ilona Gerdom

Auf dem Münchner Ostfriedhof wird sich in diesem Jahr einiges verändern. Im Sommer soll das neue Krematorium in Betrieb genommen werden, in der Trauerhalle wird die Orgel zur Sanierung abtransportiert, und der Bau eines Trauerzentrums soll noch in diesem Jahr beginnen. Zudem stehen nun die Pläne für einen Vorplatz und den Eingangsbereich an der St.-Martin-Straße.

Der Ostfriedhof ist einer der vier großen Hauptfriedhöfe in München. 34 000 Gräber finden hier in Giesing auf 26 Hektar Platz. Deshalb müsse der neue Vorplatz viele Funktionen erfüllen, heißt es im Beschlussentwurf des Gesundheitsreferats. Zum einen sei er das "neue und offene Entrée" des Friedhofs. Ein Platz "zum Ankommen und Orientieren", aber auch "zum Verweilen und zur Kommunikation" - kurz: ein "shared space".

Detailansicht öffnen Der Ostfriedhof gehört mit seinen 34 000 Gräbern zu den vier Münchner Hauptfriedhöfen. (Foto: Stephan Rumpf)

Damit er das wird, sind einige Baumaßnahmen nötig. Zum Beispiel soll das Gelände zur St.-Martin-Straße hin geöffnet und die Eingangsmauer zurückgebaut werden. Eine Betriebszufahrt zum Krematorium sei geplant. Laut einem Papier der Abteilung Städtische Friedhöfe werden Planung und Bau voraussichtlich bis ins Jahr 2023 dauern. Kosten soll der neue Vorplatz etwa 1,68 Millionen Euro. Und: "Einige Bäume müssen geopfert werden", bedauert die Vorsitzende des örtlichen Bezirksausschusses (BA), Carmen Dullinger-Oßwald (Grüne). Der BA stimmte dem Entwurf zur Umgestaltung dennoch zu. "Wir freuen uns, wenn es endlich so weit ist", sagt die Gremiums-Chefin. Abgesegnet werden muss die Baumaßnahme inklusive Finanzierung noch formal im Stadtrat.

Der Platz soll an das Trauerpastorale Zentrum angrenzen. Betrieben von der Erzdiözese München und Freising werde das Haus ein Ort für Seelsorge und "ein Treffpunkt und Ort der Kommunikation" - nicht nur für diejenigen, die trauern, sondern auch für Anwohner. Es sei "eine Antwort auf die heutigen Herausforderungen einer Seelsorge, die zu den Menschen und an den zentralen Ort von Leid, Tod und Trauer geht", so ein Sprecher der Erzdiözese. Ebenfalls einziehen soll ein "Trauercafé". Dort könne man in Zukunft die Zeit zwischen "Trauerfeiern am Sarg und Beisetzung der Urne" verbringen, formuliert das Gesundheitsreferat. Baubeginn des dreistöckigen Hauses mit etwa 1500 Quadratmetern Fläche soll laut Erzdiözese im April sein, Ende 2023 sollen die Arbeiten beendet sein.

"Schon so weit fertig", wie BA-Chefin Dullinger-Oßwald sagt, ist dagegen ein anderer Komplex: der Erweiterungsbau des Krematoriums. Auch ein Ort der Ruhe muss mit der Zeit gehen: Man habe "dem allgemeinen Trend zur Feuerbestattung" Rechnung tragen müssen, heißt es im Entwurf. Verzögert hatten sich die Planungen dann allerdings wegen des Denkmalschutzes der benachbarten Bauten. Voraussichtlich im Sommer soll die neue Anlage in Betrieb genommen werden.

Detailansicht öffnen Stück für Stück wird die Orgel auseinander genommen und in eine Fachwerkstatt abtransportiert. (Foto: Stephan Rumpf)

In der angrenzenden Trauerhalle ist unterdessen der Orgelabbau im Gange. In den kommenden Monaten wird das Instrument in einer Fachwerkstatt saniert. Im Oktober soll sie wieder zurück sein. Die Trauerhalle steht trotzdem wie gewohnt für Trauerfeiern zur Verfügung.