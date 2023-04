Einen kompletten Überblick der Veranstaltungen im Erzbistum München und Freising bietet die Seite www.erzbistum-muenchen.de/gottesdienste-veranstaltungen, die Seite www.eja-muenchen.de/jugendgottesdienste bündelt spezielle Angebote für junge Menschen. Die evangelischen Gottesdienste in der Region München sind unter www.ostergottesdienste.de und www.muenchen-evangelisch.de einsehbar.

Gründonnerstag

Katholisch

Im Liebfrauendom zelebriert Kardinal Reinhard Marx um 9 Uhr eine Karmette, die Capella Cathedralis trägt unter anderem Responsorien von Tomás Luis de Victoria vor; um 18.30 Uhr beginnt die Bischofsmesse zum letzten Abendmahl mit Fußwaschung, die die Junge Domkantorei untermalt mit Josef Gabriel Rheinbergers "Missa Sanctissimae Crucis in G op. 151"; im Anschluss besteht die Möglichkeit zum stillen Gebet in der Sakramentskapelle.

In St. Bonifaz begleiten die Kantoren der Abtei eine Trauermette um 7 Uhr, um 8 Uhr ist Beichtgelegenheit, um 19 Uhr stimmen Vokalsolisten Motetten zum Pontifikalamt an. In St. Joseph beginnt um 9 Uhr eine Kreuzwegandacht. Um 19 Uhr feiert die Pfarrgemeinde die Messe vom letzten Abendmahl, auch in St. Ludwig findet eine solche statt; um 22 Uhr feiert die Jugend eine Andacht zu Gründonnerstag.

In St. Peter ist von 10 bis 12 Uhr sowie von 16 bis 17.15 Uhr Gelegenheit zur Beichte; um 18 Uhr begleitet Joseph Gabriel Rheinbergers "Cantus Missae" das Amt vom letzten Abendmahl; anschließend ist bis 21 Uhr stille Anbetung am Corporis-Christi-Altar und Beichtgelegenheit.

In St. Kajetan beginnt um 8 Uhr eine Trauermette, von 15 Uhr an wird die Beichte abgenommen, um 17 Uhr ist Rosenkranz, um 18 Uhr findet die Heilige Messe vom letzten Abendmahl statt. In St. Michael ist um 12.30 Uhr Gelegenheit zu einer "Atem.Pause", einem Impuls mit Orgelmusik; um 20 Uhr feiert Pater Martin Stark SJ die Messe vom letzten Abendmahl, musikalisch begleitet vom Kammerchor St. Michael; um 21.30 Uhr beginnt im Innenhof eine Ölbergandacht, anschließend ist bis Mitternacht Gelegenheit zur stillen Anbetung in der Kirche.

In der Bürgersaalkirche in der Fußgängerzone findet um 16 Uhr eine Abendmahlfeier in englischer Sprache statt, um 18.30 Uhr eine Abendmahlfeier in italienischer Sprache. In Maria Heimsuchung beginnt um 19 Uhr ein Abendmahlgottesdienst in spanischer Sprache, in St. Paul um 19.30 Uhr in kroatischer Sprache. In der Klosterkirche St. Anna feiert man um 19 Uhr gemeinsam mit der frankofonen Gemeinde das letzte Abendmahl mit Fußwaschung.

Evangelisch

In der Heilig-Geist-Kirche beginnt um 19 Uhr ein Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfarrer Florian Detzel und dem Gospelchor "Holy Spirit Gospelsingers". Pfarrer Helmut Gottschling lädt um 19 Uhr zu einem Gottesdienst mit Abendmahl an der langen Tafel in St. Lukas ein, zuvor findet mit Pfarrer Steve Kennedy Henkel um 14 Uhr am Kabelsteg eine Fußwaschung statt (entfällt bei Regen und Kälte). Um 19 Uhr beginnt in St. Matthäus ein Gottesdienst, der auch unter www.stmatthaeus.de übertragen wird.

Um 18 Uhr beginnen Abendmahlsgottesdienste in der Christuskirche, in der Evangeliumskirche , in der Andreaskirche, in der Adventskirche sowie in der Versöhnungskirche. Gottesdienste mit Tischabendmahl finden um 17.30 Uhr in der Kreuzkirche und um 19 Uhr in St. Johannes, in der Emmauskirche, in der Rogatekirche, in der Lutherkirche und der Epiphaniaskirche statt. Einen Gottesdienst mit Agapemahl feiert die Auferstehungskirche um 19 Uhr, eine Sederfeier in der Paul-Gerhardt-Kirche findet zu selben Zeit statt.

Um 19.30 Uhr predigen Pfarrer Friedemann Krocker in der Dreieinigkeitskirche und Pfarrerin Christina Ehring in der Apostelkirche in Gottesdiensten mit Abendmahl. Weitere Gottesdienste beginnen um 19 Uhr in St. Paulus, in der Olympiakirche und in der Stephanuskirche.

Karfreitag

Katholisch

Die große Münchner Karfreitagsprozession, der "Kreuzweg der Völker", startet um 10 Uhr mit einer Feier in St. Michael; im Anschluss zieht die Prozession durch die Innenstadt; Kardinal Reinhard Marx zelebriert zum Abschluss einen Festgottesdienst auf dem Marienplatz (bei Regen kann es zu Ablaufänderungen kommen).

Im Liebfrauendom hält Kardinal Marx bereits um 9 Uhr eine Karmette zum Karfreitag, die Capella Cathedralis singt dazu Motetten und Responsorien von Orlando di Lasso; um 15 Uhr zelebriert Kardinal Marx die Karfreitagsliturgie, Domchor und Capella Cathedralis singen die Johannespassion von Heinrich Schütz; im Anschluss ist bis 17 Uhr stilles Beten am Heiligen Grab in der Krypta.

In St. Bonifaz ist um 7 Uhr Gelegenheit zum Besuch einer Trauermette; um 15 Uhr begehen die Benediktiner die Karfreitagsliturgie mit Hermann Schröders Johannespassion. In St. Ludwig sind Kinder um 10 Uhr zu einer Karfreitagsfeier im Pfarrsaal und Garten eingeladen; bei der Feier vom Leiden und Sterben Christi um 15 Uhr predigt Pfarrer Markus Gottswinter.

In St. Peter versammeln sich Gläubige um 15 Uhr zur Feier der Liturgie vom Leiden und Sterben des Herrn, es erklingen die Johannespassion sowie Motetten zur Kreuzverehrung; anschließend ist bis 21 Uhr stille Anbetung des Allerheiligsten am Heiligen Grab.

In der Asamkirche haben Gläubige von 17.30 bis 21 Uhr Gelegenheit, am Heiligen Grab zu beten. In St. Kajetan finden um 8 Uhr eine Trauermette, um 10 Uhr eine Kreuzwegandacht und um 15 Uhr die Karfreitagsliturgie mit Kreuzverehrung bei Improperien im Gregorianischen Choral statt. In St. Michael erklingt um 12.30 Uhr unter dem Titel "Atem.Pause" Orgelspiel, begleitet von einem geistigen Impuls; um 15 Uhr feiern die Jesuiten die Karfreitagsliturgie, der Kammerchor St. Michael trägt Motetten vor.

In der Bürgersaalkirche beginnt um 15 Uhr eine Karfreitagsliturgie in englischer Sprache. Hörbehinderte und taubblinde Menschen haben um 11 Uhr Gelegenheit, eine Andacht zum Karfreitag in Gebärdensprache in St. Elisabeth zu besuchen. Im Pfarrverband Westend versammeln sich die Gläubigen um 15 Uhr in St. Rupert zur Feier der Karfreitagsliturgie.

In der Heilig-Geist-Kirche ist um 10 Uhr Gelegenheit zur Teilnahme am Kreuzweg; um 15 Uhr feiert die Gemeinde das Leiden und Sterben Christi, anschließend ist Gebet am Heiligen Grab bis 21 Uhr. In St. Anna trifft sich die Gemeinde um 10 Uhr zum Kreuzweg; zur Karfreitagsliturgie um 15 Uhr lassen Chor und Solisten die Johannespassion von Wolfram Menschick erklingen.

Evangelisch

Mit Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm beginnt um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Abendmahl in St. Matthäus, es singt der Münchner Motettenchor, der Gottesdienst wird auch unter www.stmatthaeus.de übertragen.

Stadtdekan Bernhard Liess lädt um 11.15 Uhr zu einem Gottesdienst in St. Markus mit dem Markus-Chor ein. In der Himmelfahrtskirche Sendling findet um 10 Uhr ein Kantatengottesdienst "O Haupt voll Blut und Wunden" mit Pfarrerin Stephanie Höhner und dem Capellchor der Himmelfahrtskirche statt. Ebenfalls um 10 Uhr predigen Dekan Peter Marinković in einem Gottesdienst in der Dreieinigkeitskirche und Dekan Christoph Jahnel in einem Gottesdienst mit Abendmahl in der Christuskirche, Pfarrerin Bettina-Maria Minth lädt zu einem Gottesdienst mit Abendmahl in St. Lukas mit dem Lukas-Chor ein.

In der Stephanuskirche beginnt um 11 Uhr ein Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfarrer Hermann Bethke und dem Nymphenburger Kantatenchor Ensemble. Gottesdienste mit Abendmahl und Beichte finden um 10 Uhr in der Erlöserkirche mit Pfarrer Andreas Braveny, in der Bethlehemskirche mit Pfarrer Michael Hoffmann und in der Andreaskirche mit Pfarrerin Ortrun Kemnade-Schuster statt.

Um 9.30 Uhr lädt Pfarrerin Susanne Trimborn zu einem Gottesdienst mit Abendmahl, Kirchenchor und Bläsern in St. Paulus ein. In der Paul-Gerhardt-Kirche findet um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Beichte und Abendmahl mit Pfarrer Lorenz Künneth statt. Pfarrer Sebastian Degkwitz predigt um 10.30 Uhr in einem Gottesdienst in der Jubilatekirche, dieser wird auch unter www.jubilatekirche.de übertragen.

Um 15 Uhr beginnen in vielen Gemeinden Andachten zur Sterbestunde Jesu, unter anderem in St. Matthäus mit Pfarrer Norbert Roth und einem Ensemble des Münchner Motettenchores (auch online unter www.stmatthaeus.de) und in der Emmauskirche mit Pfarrer Andreas Lay und dem Münchner Konzertchor.

Karsamstag

Katholisch

Im Liebfrauendom feiert Kardinal Reinhard Marx um 9 Uhr eine Karmette, die Capella Cathedralis und die Capella Cantorum lassen Responsorien von Tomás Luis de Victoria erklingen; im Anschluss ist Gelegenheit zum stillen Beten am Heiligen Grab in der Krypta; um 21 Uhr zelebriert Kardinal Marx die Osternacht mit Erwachsenentaufe und Speisensegnung, begleitet vom Vokalensemble des Domchors.

In St. Bonifaz versammeln sich Gläubige um 7 Uhr zu einer Trauermette, in St. Ludwig um 9 Uhr. Das Heilige Grab in der Krypta der Asamkirche kann von 9 bis 13 Uhr besucht werden. St. Peter ist von 9 bis 12 Uhr zur stillen Anbetung des Allerheiligsten am Heiligen Grab geöffnet; um 21 Uhr beginnt die Feier der Osternacht mit festlicher Musik.

Um 15 Uhr laden die Jesuiten nach St. Michael ein zu einer Passionsandacht; um 21 Uhr feiert Pater Martin Stark SJ die Osternacht, begleitet vom Kammerchor St. Michael. In der Bürgersaalkirche findet um 20 Uhr eine Auferstehungsfeier in englischer Sprache statt. Hörbehinderte und taubblinde Christen versammeln sich um 19 Uhr in St. Elisabeth zu einem Festgottesdienst zur Osternacht in Gebärdensprache.

Zwischen 8.30 und 12 Uhr sind Gläubige eingeladen, am Heiligen Grab der Heilig-Geist-Kirche am Viktualienmarkt zu beten; um 21 Uhr beginnt die Feier der Osternacht mit Segnung des Osterfeuers, Lichtfeier, Wortgottesdienst, Tauffeier, Eucharistie und Speisensegnung.

Evangelisch

Pfarrerin Elke Schwab lädt um 19.30 Uhr zur Familien-Osternacht in die Kreuzkirche ein. In der Carolinenkirche beginnt um 21 Uhr ein Osternachts-Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfarrer Matthias Dörrich. Zur gleichen Zeit predigt Pfarrerin Regina Hallmann zur Osternacht in der Petruskirche. Im Garten der Jesajakirche findet ebenfalls um 21 Uhr ein Osternachts-Gottesdienst mit Pfarrerin Silke Höhne statt.