Glosse von Christiane Lutz

Endlich ist wieder Ostern - und nicht schon wieder Weihnachten. Ostern, das muss hier einmal ganz deutlich gesagt werden, ist das wesentlich sympathischere und ehrlichere Fest. Es hat sich nie so mies rangewanzt ans menschliche Gemüt wie Weihnachten. Sein Trick: Es verlockt gar nicht erst mit glitzernden Versprechungen von weihnachtsbäumelnder Seligkeit. Und wo man nicht auf Kinderleinkommet und Süßerdieglocken wartet, ist man auch nicht enttäuscht, wenn am Ende halt doch nur ein weiterer Schoko-Hase im Körbchen liegt, das zu verstecken sich schon lang niemand mehr die Mühe macht. Oder wann haben Sie zuletzt den Satz gehört: "Schatz, ich schenk' dir was richtig Tolles zu Ostern!" Eben.

Die bessere Story gibt es an Ostern außerdem. Säugling im Stall versus handfester Thriller mit Verrat und spektakulärer Hinrichtung. Entsprechend ist auch das gesamte Unterhaltungsangebot um Ostern herum besser. Ein Privatsender inszenierte gerade "Die Passion" als spektakuläres Live-Event in Essen. Die Geschichte der letzten Tage von Jesus, aber in noch cooler.

Jesus und seine Homies hingen da im Shoppingcenter ab und machten Selfies mit ein paar Kids für Insta, letztes Abendmahl beim Nobelitaliener, zwischendurch sangen sie Schlager und Songs von Tokio Hotel und Silbermond. Wann, wirklich wann hat man sowas Geniales zuletzt gesehen? Zu Weihnachten kommt immer nur "Sissi".

An Ostern rollen im Tierpark Hellabrunn leibhaftige Tierbabys Ostereier herum. Und gerade wenn man denkt, das kann gar nicht mehr besser werden, stellt sich heraus, dass am Ostermontag auch noch der "Dackel Day" im Olympiapark stattfindet.

Rituelles Osterpilgern wird in München garantiert auch wieder zu erleben sein, wenn die Menschen am Karsamstag in langen Schlangen zu den Supermärkten ziehen, nur um ein paar Stangen heiligen Spargel zu ergattern, die sie dann im kleinen Kreis verspeisen, denn ein wirklich großes Familienfest ist Ostern auch nie geworden. Wenn das kein Pluspunkt auf der Hotlist der besten Feiertage ist, was dann?

Gut, dass der FC Bayern sich erdreistet, ausgerechnet zu Ostern aus der Champions League auszuscheiden, mag zwar dem österlichen Prinzip "Thriller" entsprechen, dem ein oder anderen Fan aber trotzdem die Eier verderben. Erfahrungsgemäß jedoch, und das ist ja das Allerbeste an Ostern, ist das Ende gar nicht wirklich das Ende.