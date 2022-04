Eierschalen sind wie gemacht für eine Stadt wie München: Man kann mit ihnen Falten fernhalten und auch manche Schleimer. Höchste Zeit, den Nachschub in professionelle Hände zu legen.

Glosse von Stefan Simon

Ein berühmter Mann sagte einmal: "Eier, wir brauchen Eier!" Da horchten viele auf, manche applaudierten ihm und einige machten ihn danach zum Vorstandschef des FC Bayern. Und was soll man sagen: Man muss in diesen Zeiten wirklich froh sein, dass Oliver Kahn und kein anderer auf diesem Posten sitzt. Mehr Eier zu haben, wäre gerade wirklich gut, in Deutschland und im Rest der Welt. Immerhin ist bald Ostern.

Nur, wohin am Ende mit den ganzen Schalen? Gut, dass es den städtischen Abfallwirtschaftsbetrieb gibt. Der hält auf seiner Homepage eine Suchmaske für Fragen wie diese bereit. Dort sieht man zwar erst nur einen bärtigen, verschwitzten Kickboxer - der immerhin schon mal die Eier hat, sich mit einem überschwappenden Kaffeepappbecher vom Ausmaß eines Sandsacks anzulegen. Applaus.

Dann aber findet sich der Hinweis auf ein "Münchner Müllmärchen", und das beginnt bedrohlich: "Es war einmal eine schöne Stadt an der Isar, in der viele Leute ihren Müll gedanken­los wegwarfen. Einfach, weil sie zu wenig darüber wussten." Also schnell zur Eingabemaske.

Auf die Frage nach Eierschalen reagiert die Münchner Abfallsortiersuchmaschine jedoch wortkarg: "Biotonne" steht da nur, grüner Haken, fertig. Wie gedankenlos! Dafür wären die Osterüberreste viel zu schade. Sind sie nicht, im Gegenteil, wie gemacht für diese Stadt, in der es Schnecken gibt und Schönheiten, beide in sehr hoher Zahl? Richtig zerkleinert, kann man mit Eierschalen Falten fernhalten und auch viele Schleimer. Sie eignen sich nicht nur als Dünger und Nahrungsergänzungsmittel, man kann mit ihnen sogar hartnäckige Verkrustungen entfernen - in Töpfen und in Köpfen.

Höchste Zeit, um über ungelegte Eier zu reden. Zwar haben deutsche Hennen vergangenes Jahr sagenhafte 13 Milliarden Eier gelegt. Gack-gack-gack, zack-zack-zack, so ging das ohne Pause. 400 Eier pro Sekunde - doch selbst das ist viel zu wenig. Allein München verbraucht im Jahr 350 Millionen Eier. Würden Europas Hühner nicht so vorbildlich zusammenhalten... nicht auszudenken. Wäre das hier Werbung, würden wir jetzt singen: "Hilfe ist dabei / in jedem vierten Ei."

Ob die alle gegessen werden oder nur ausgeblasen und die Reste anschließend zermörsert, weiß man nicht. Doch was, wenn der Nachschub wirklich einmal ins Stocken gerät? Die Zahl der privaten Hühnerhalter in München steigt, meldet das Statistik-Amt. Ob das am Ende reicht? Eierschalen, wir brauchen Eierschalen. Oliver Kahn, bitte übernehmen Sie.