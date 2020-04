In der Corona-Krise ist der Ansturm auf Supermärkte vor Ostern groß. Vor dem V-Markt an der Balanstraße in München warten Kunden in mit Flatterband abgesperrten Einlassreihen.

Große Supermärkte in München erleben vor Ostern einen Ansturm. In Pandemie-Zeiten haben einige Geschäfte Mühe, der langen Schlangen Herr zu werden.

Dass es samstags zwischen den Regalen schnell voll wird, sind die Betreiber der großen Münchner Supermärkte gewohnt. Am Karsamstag - und noch dazu unter Pandemie-Auflagen - aber fällt es einigen schwerer, den Ansturm zu bewältigen. Allein für diesen Tag rechnet der Handelsverband Bayern mit einem Umsatzplus von 30 bis 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In der Krise falle der Ostereinkauf deutlich größer aus.

Die verlängerten Öffnungszeiten, die der Freistaat in einer Allgemeinverfügung zu Beginn der Krise erlassen hatte, gelten zu den Ostertagen explizit nicht: Am Sonntag und Montag müssen Lebensmittelgeschäfte schließen. Nur Geschäfte mit Reisebedarf, also an Bahnhöfen, Flughäfen oder auch Tankstellen dürfen geöffnet haben. Wer - entgegen aller Warnungen von Einzelhandel und Politik - bis zuletzt noch in Supermärkten einkaufen will, steht somit am Karsamstag in einer der langen Schlangen.

"Es ist schlimmer als an Ostern und Weihnachten zusammen", sagt ein Mitarbeiter des V-Marktes an der Balanstraße. "Wein und Spirituosen" steht auf dem Schild an seiner Kleidung. Mittlerweile aber arbeitet er auch jenseits seiner Abteilung. Er wird dringend gebraucht: draußen auf dem Parkplatz.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Mit Flatterband ist die Einlassreihe vor dem großen Supermarkt abgesperrt. In Schlangenlinien führt sie zum Eingang. An diesem Mittag reicht der Platz für die vielen Wartenden nicht aus. Bis auf die Fahrbahn des Parkplatzes stehen die Einkaufswilligen. Freundlich aber bestimmt weisen die Supermarktmitarbeiter die Kunden an, sich an die Regeln zu halten. Jeder, der einkaufen will, muss einen Wagen mitnehmen, um die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände zu anderen Kunden einzuhalten. Alle paar Minuten weist ein Mitarbeiter in Overall und Warnweste darauf hin. Eigentlich sei er drüben für die Waschstraße zuständig, erzählt er. Jetzt ist es die Hygiene der Kundschaft, die er überwachen muss.

"Es gibt noch immer so viele, die zu zweit oder mit der Familie einkaufen gehen", meint er. "Die wollen einfach nicht verstehen, dass man jetzt allein kommen soll." Eine Kundin im Sommerkleid macht prompt lautstark ihrem Ärger Luft: Das sei doch alles nicht zu verstehen. Warum sie und ihr Mann jetzt zwei Einkaufswagen bräuchten? Solche Regeln, typisch Deutschland, und überhaupt! "Da muss man drüber weghören", sagt der Mitarbeiter im Overall und zuckt mit den Schultern. Seit Stunden gehe das schon so. Von morgens um sieben bis abends um 20 Uhr hat der Markt geöffnet. Manche der Wachdienst-Mitarbeiter würden 13-stündige Schichten lang draußen stehen.

Auch in den kleineren Supermärkten außerhalb des Münchner Zentrums ist der Andrang groß. In Großhadern lässt ein Security-Mitarbeiter mit einer selbstgeschneiderten Stoffmaske nur stoßweise die Kunden in einen Rewe hinein. Auch hier: eine lange Schlange auf dem Parkplatz. Innen sind die Gänge eng, aber die meisten Kunden nehmen aufeinander Rücksicht - so gut es eben geht.

Vor allem Grillgut ist gefragt

Bei mehr als 20 Grad Celsius und Sonnenschein ist vor allem Grillgut in den Supermärkten gut gefragt. Das bestätigt auch der bayerische Handelsverband. Wer keinen Balkon oder Garten hat, muss auf das gemeinsame Grillen im Freien allerdings verzichten. So sehen es die Ausgangsbeschränkungen bekanntlich vor. Die Polizei hat für dieses Wochenende erhöhte Kontrollen in Parks und auf den Straßen angekündigt.

Am Samstagnachmittag ist eine Sprecherin vorsichtig optimistisch. "Das schöne Wetter treibt die Leute natürlich raus, das ist verständlich", sagt sie. Bei den etwa 7000 Kontrollen, die das Polizeipräsidium München am Karfreitag vorgenommen hatte, wurden 289 Verstöße festgestellt. "Es war ein normaler Tag von gestern auf heute. Man muss das Wochenende abwarten, um Bilanz zu ziehen, weil es auch morgen nochmal sonnig wird", sagt sie. Das schöne Wetter spiele der Polizei "nicht gerade in die Karten". Aber: "Die Leute sind vernünftiger geworden, Gott sei Dank."