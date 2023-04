Ostermärsche in München:Querdenker-Szene demonstriert in der Innenstadt

Von Joachim Mölter

Etwa 1500 Menschen - und damit deutlich weniger als von den Veranstaltern erwartet - haben am Samstagnachmittag in der Münchner Innenstadt unter dem Motto "Macht Frieden" gegen Waffenlieferungen an die Ukraine sowie die Fortsetzung des dort herrschenden Krieges demonstriert. Die Kundgebung auf dem Odeonsplatz und der anschließende Demonstrationszug waren vom Bündnis "München steht auf" organisiert worden, das der Querdenker-Szene zugerechnet wird. Angemeldet waren 5000 Teilnehmer.

Richtete sich der Protest der Bewegung früher gegen staatliche Corona-Schutzmaßen, so zielt er nun gegen die Haltung der Bundesregierung im Ukraine-Krieg. Bereits am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar hatte die Macht-Frieden-Demo auch Kräfte aus dem rechten politischen Spektrum angezogen. Als der Versammlungsleiter Pascal Schmidt am Samstag einige offensichtlich von weiter her aus dem Bundesgebiet angereisten Teilnehmer begrüßte, sagte er: "Wir sind wieder richtig national aufgestellt."

Den Vorwurf, dass das Bündnis "Macht Frieden" nach rechts offen aufgestellt ist, relativierte die Münchner Ärztin Ingrid Pflanzelt als erste Rednerin gleich zu Beginn. "Wir stehen am Rande eines Atomkriegs", behauptete die als langjährige Friedensaktivistin vorgestellte Frau, "können wir uns spitzfindige Abgrenzungsdiskussionen da überhaupt noch leisten?" Sie forderte, "nicht in falsche Abwehrreflexe zu verfallen" und sich nicht spalten zu lassen: "Gestern wurden wir als Corona-Leugner verschmäht, heute als Putin-Versteher." Angesichts der überwiegend grau- und silberhaarigen Demo-Teilnehmer vor ihrer Bühne schlug Pflanzelt einen großen Bogen zurück in die Vergangenheit: "Wir brauchen wieder eine große Friedensbewegung wie in den Achtzigerjahren. Wir müssen wieder ähnlich breit in der Gesellschaft aufgestellt sein."

Dazu passte, dass die meisten Teilnehmer wie anno dazumal blaue Fähnchen mit Friedenstauben schwenkten oder mit Holztauben auf Stäben wedelten. Auf Plakaten war auch immer wieder der alte Slogan zu lesen: "Frieden schaffen ohne Waffen." Dabei wurden ausschließlich die westlichen Regierungen aufgefordert, Verhandlungslösungen zu suchen, um den Krieg in der Ukraine zu beenden.

Als prominentester Redner verurteilte Jürgen Todenhöfer, ehemals Bundestagsabgeordneter der CDU, zwar auch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen sein Nachbarland, aber das klang eher nach pflichtschuldiger Erwähnung als nach wirklicher Empörung. An der Reaktion des Publikums war jedenfalls zu spüren, dass es lieber hören wollte, wie er die USA, deren Politik und deren Kriegsverbrechen attackierte. So bekam er Beifall für den Satz: "Die größte Gefahr für den Weltfrieden sind nicht Russland und China, das sind die USA." Auch wenn der 82 Jahre alte Todenhöfer die Bundesregierung attackierte und ihre Mitglieder als Vasallen und Marionetten der USA bezeichnete, wurde er verlässlich bejubelt.

Kritik an Russland war offensichtlich unerwünscht bei der Kundgebung. Zwei Frauen mit einem Transparent "Putin go home, run" (sinngemäß: "Putin geh heim und zwar schnell") räumten jedenfalls bald wieder den Platz vor der Feldherrenhalle, nachdem sie von anderen Demoteilnehmern angesprochen worden waren. Zu größeren Zwischenfällen kam es nach ersten Erkenntnissen nicht.