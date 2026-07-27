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Polizei in MünchenPfefferspray am Ostbahnhof versprüht

Die Bundespolizei ermittelt jetzt wegen Körperverletzung und Unterschlagung (Symbolbild).
Die Bundespolizei ermittelt jetzt wegen Körperverletzung und Unterschlagung (Symbolbild). David Inderlied/dpa

Eine Frau kommt mit fast zwei Promille zur Bundespolizei. Dort berichtet sie von einem Streit, der ausartete.

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Mit 1,72 Promille Alkohol im Blut hat sich eine 21-jährige Frau am Samstagmorgen bei der Bundespolizei am Ostbahnhof gemeldet. Sie gab an, mit einem Bekannten am Bahnhof unterwegs gewesen zu sein, als sie von einem Unbekannten angesprochen wurden. Im Verlauf entwickelte sich ein Streit zwischen den beiden Männern, bei dem der Unbekannte schließlich Pfefferspray versprühte. Danach entfernte er sich.

Dann entwickelte sich eine Auseinandersetzung zwischen der Frau und ihrem Begleiter, wie sie berichtete. Es soll um Gegenstände aus ihrem Besitz gegangen sein, die der Mann nicht zurückgeben wollte. Dabei kam es auch zu einem Gerangel und Geschubse, bis der Mann schließlich ging.

Die Bundespolizei ermittelt jetzt wegen Körperverletzung und Unterschlagung und sucht Zeugen.

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