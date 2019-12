Eine technische Störung an einem Stellwerk am Münchner Ostbahnhof hat am Morgen den Verkehr auf der Stammstrecke lahmgelegt.

Eine technische Störung an einem Stellwerk am Münchner Ostbahnhof sorgt am Donnerstagvormittag für erhebliche Beeinträchtigungen im S-Bahnverkehr. Nach Angaben der Deutschen Bahn fahren die Züge aktuell so: