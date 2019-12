Eine technische Störung an einem Stellwerk am Münchner Ostbahnhof hat am Morgen den S-Bahn-Verkehr auf der Stammstrecke lahmgelegt. Auch Fern- und Regionalzüge sind betroffen.

Eine technische Störung an einem Stellwerk am Münchner Ostbahnhof sorgt am Donnerstagvormittag für erhebliche Beeinträchtigungen im S-Bahnverkehr. Auch Fern- und Regionalzüge, die aus Richtung Ostbahnhof kommen, sind laut einer Sprecherin betroffen. Nach Angaben der Deutschen Bahn fahren die Züge aktuell so: