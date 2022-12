Frau bricht am Bahnsteig zusammen und stirbt

Am Münchner Ostbahnhof ist am Sonntagnachmittag eine 64-jährige Frau zusammengebrochen und trotz Reanimierungsversuchen gestorben. Die Frau war gegen 14:45 Uhr am gut besuchten Bahnsteig 5 des Ostbahnhofes plötzlich zusammengesackt, wie die Bundespolizei mitteilte.

Polizisten sowie später hinzukommende Rettungssanitäter versuchten die Obergiesingerin wiederzubeleben, die keine Vitalfunktionen mehr aufwies, leider erfolglos. Der eintreffende Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Wegen des Einsatzes wurden mehrere Gleise gesperrt, so dass es zu Verspätungen bei der S-Bahn kam.