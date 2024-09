Stadtrat stimmt für Neubauprojekt am Ostbahnhof

Von Sebastian Krass

Direkt am Ostbahnhof und somit perfekt an den Nahverkehr angebunden, direkt gegenüber dem Franzosenviertel mit seinen prachtvollen Altbauten – mit diesen Merkmalen lassen sich die 250 neuen Wohnungen, die bald in Haidhausen entstehen können, sicher gut bewerben und vermieten. Allerdings werden die Bewohnerinnen und Bewohner sich auch mit Verkehrslärm arrangieren müssen, einerseits von der Orleansstraße, andererseits vom Zugverkehr.