Fahrgäste der U-Bahn haben in der Nacht zum Sonntag am Ostbahnhof einem Mann mutmaßlich das Leben gerettet. Der 66-jährige Münchner befand sich gegen 1.10 Uhr am Bahnsteig. Die Polizei vermutet, dass er betrunken war - auf Videos der Überwachungskameras ist zu sehen, dass er torkelt.