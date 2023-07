Die Bundespolizei hat am Sonntagabend am Ostbahnhof ein Baby in Obhut genommen, das von seinem betrunkenen Vater offenbar in Gefahr gebracht worden war. Der 34-Jährige lief nach Angaben der Bundespolizei torkelnd über einen Bahnsteig - er hatte laut Atemalkoholtest 2,62 Promille. Eine Passantin hatte die Beamten informiert, dass sich zwei betrunkene Männer auf dem Bahnsteig aufhielten und drohten, ins Gleis zu fallen.

Die Polizisten brachten die Männer, der zweite war der 63 Jahre alte Vater des alkoholisierten Mannes, und das Baby auf die Wache. Der 34-Jährige wehrte sich und schwang das Kind durch die Luft. Die Beamten trennten Vater und Baby, der reagierte aggressiv, beleidigte die Beamten und wurde gefesselt. Die Großmutter nahm das Kind schließlich in Obhut. Gegen den Mann wird wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt.