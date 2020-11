Unbekannte Täter sind in Berg am Laim in zwei Kindergärten eingebrochen. Verübt wurden die Taten zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr. Die Diebe erbeuteten in beiden Einrichtungen geringe Mengen Bargeld in dreistelliger Höhe, der dabei verursachte Schaden dürfte jedoch höher liegen; die Unbekannten öffneten gewaltsam Fenster, um in die Häuser einzudringen. In diesem Jahr registriert die Polizei vermehrt Einbrüche in Kindergärten und Kitas - es gab mehrere Ermittlungsansätze, bisher aber noch keinen Erfolg. Ziel waren meist Einrichtungen im Münchner Osten, wie auch dieses Mal. Aktuell prüft die Polizei, ob die Einbrüche mit früheren in Verbindung stehen. Die Täter konnten sich unerkannt von den Tatorten entfernen, die Polizei sucht nach Zeugen.