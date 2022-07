"Summer Sounds" beim Orgelsommer in St. Matthäus

Von Klaus P. Richter, München

Zwischen den vielen sommerlichen Festspiel-Spezereien und bunten Events geht ein reizvolles Festival leicht unter: der 9. Münchner Orgelsommer. Zwar eher exotisch in den kulinarischen Klangmenüs der Wagner- und Straus-Stadt München, weil als "Orgel" ekklesiastisch verdächtig, erweist sich sein Programm als kaum weniger kulinarisch. Denn dort treffen sich in 27 Konzerten bis September Bach und Puccini, Froberger und Rossini, Mahler und Janácek, Sweelinck und Messiaen mit einem "Insektuarium für Flöte und Orgel", Dizzy Gillespie und Django Reinhardt. Allein die Orgellandschaften von sieben Kirchen, kundig erkundet von mehr als 27 internationalen Interpreten, bieten musikalische Diversity vom Besten. Schon die "Summer Sounds" lösten es in der St. Matthäuskirche großartig ein.

Dort führte Armin Becker von Louis Viernes "Hymne au soleil" mit scharfem Prinzipal-Klangglanz über eine französisch timbrierte "Waldesruhe" von Robert Oehme bis in die beschwingte "Summertime" von Georges Gershwin mit Wurlitzer-Kinoorgel-Sound. Das Highlight aber waren die Klangarabesken des neuen Fernwerks der Orgel. Endlich wurde es jetzt nach der Renovierung der alten Steinmeyer-Orgel durch die Marburger Firma Woehl aus der toten Orgelprospekt-Fassade über der Sakristei zum klingenden Leben erweckt. Als Chororgel hat es in zehn Registern einen lichten Klangbau mit sieben Acht-Fuß- und zwei Vier-Fuß-Registern. Für das Pedal gibt es dazu noch vier Register aus den 103 Registern des Hauptwerks, samt 32-Fuß Bordun.

In weiteren Konzerten werden dort noch Karg-Elert-Experte Johannes Matthias Michel aus Mannheim, Willibald Guggenmos aus St. Gallen und Linda Sitková aus Prag spielen. Spannend verspricht die Begegnung mit zwei Orgeln im gleichen Konzert zu werden. In St. Anna werden Tobias Frank, Christian Skobowsky und Bernhard Lidl je auf der Mathis-Orgel der Rokoko-Klosterkirche und der Klais-Orgel der Pfarrkirche spielen, die 1980 von Karl Richter eingeweiht wurde. In St. Markus serviert Carlo Barile aus Bologna ein Improvisationsfest auf der großen Steinmeyer-Orgel und der Ott-Orgel mit mechanischer Traktur, die einst Karl Richter bauen ließ. Auf der wird auch Hansjörg Albrecht mit italienischem Concerto-Glanz brillieren, zwischen den Vivaldi-Bearbeitungen Bachs und dem "Italienischen Konzert" auf dem Cembalo und der Titulaire Michael Roth wird Mahlers "Adagietto" spielen.

In der Himmelfahrtskirche Sendling wird Klaus Geitner auf der feinen Eule-Orgel Bach mit Moskowski und Peter Michael Hamel konfrontieren, auf der Rieger-Orgel in der Erlöserkirche Schwabing vertieft sich Michael Grill in orgelsymphonisches Phantasma, und ein Familienkonzert gibt es in St. Johannes. Das Finale am 11. September bietet einen "Orgelspaziergang" zwischen Erlöser-und Himmelfahrtskirche, St. Markus, Matthäus und Lukas, wo Tobias Frank alle konzertante Pracht bis zu Rossini auf der großen Steinmeyer-Orgel entfalten wird, die leider noch nicht das Glück hatte, endlich restauriert zu werden, weil der Bund seine Unterstützung zurückhält.