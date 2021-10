Von Klaus P. Richter, München

Der "Orgelherbst" hat der Corona-Krise schon das zweite Jahr getrotzt. Hoffentlich übersteht er auch die Klimakrise, denn womöglich fallen so gewaltige Orgeln wie die der Michaelskirche bald unter ungünstigen Energiekostenverdacht. Peter Kofler jedenfalls, Spiritus Rector der renommierten Reihe, sparte in seinem Eröffnungskonzert nicht an Energie. Schon César Francks Choral a-Moll begann er im Forte auf dem Hauptwerk, bevor er das feinere Flair impressionistischer Romantik entfaltete. In der fünften Orgelsinfonie von Widor, diesmal mit ihrem ersten Satz Allegro statt des letzten, dem Hit der Toccata, gesellte sich zur Energie blendende Virtuosität. Mit ihr brillierte er vor allem im rhythmischen Drive der punktierten Figuren im Finale.

Virtuoser Höhenpunkt war dann schließlich die Fantasie und Fuge über Bach von Liszt, wo Kofler das Thema finessenreich in immer neuen Klang- und Dynamikbeleuchtungen vorführte, bevor es in die manische Entfesselung der Listzt'schen Theatralik ging. Derjenige, den Liszt dort feiert, nämlich Bach, kam eher episodisch vor: mit dem selten gespielten Trio in c-Moll (BWV 585) und einer Choralbearbeitung über "Allein Gott in der Höh' sei Ehr'" (BWV 676). Auch hier setzte Kofler auf virtuose Diktion und spielerische Leichtigkeit in raschen Tempi.

Für drei weitere Orgelkonzerte, neben zwei Kammermusikkonzerten, kommen noch Matthias Maierhofer vom Freiburger Münster, Zuzana Ferjenčiková aus der Schweiz und Olivier Latry, berühmter Titularorganist von Notre-Dame in Paris, mit interessanten, sehr diversen Programmen. Dort bleiben allerdings auch die kapitalen Werke von Bach oder Reger, eigentlich das zentrale Repertoire aller Orgelmusik, Episode: in vier Konzerten mit 22 Stücken gibt es nur dreimal Bach, keinen Reger.