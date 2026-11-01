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HerkulessaalWarum auch Orgeln mal einen Hänger haben

Lesezeit: 4 Min.

Orgel-Preisträger William Fielding musste im September bei seinem Konzert im Herkulessaal auf einen pfeifenden Dauerton reagieren.
Orgel-Preisträger William Fielding musste im September bei seinem Konzert im Herkulessaal auf einen pfeifenden Dauerton reagieren.
Foto: Daniel Delang

Die Orgel im Herkulessaal: kaputt oder nur eine widerspenstige Diva? Ein schneidender Hängeton führte zum Konzertabbruch beim ARD-Preisträgerkonzert. Wie ist es um die Konzertorgeln in München bestellt?

Von Paul Schäufele

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Da ist die Schuldige. Christoph Kaps deutet auf eine Orgelpfeife, die im Halbdunkel arglos zwischen den anderen Pfeifen steht. Heute kann der Orgelbauer ganz gelöst über den Vorfall sprechen. „Aber als ich das am Fernseher gehört habe, bin ich eingefroren“, sagt er. Im dritten Preisträgerkonzert des Internationalen Wettbewerbs der ARD bleibt ein Ton hängen, als der Erstplatzierte William Fielding gerade sein Konzert spielt. Sekundenlang schneidet der Ton durch das musikalische Gewebe. Viele fragen sich, ob es der Orgel gut geht.

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