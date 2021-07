Von Sabine Buchwald

Das Thema Organspende hat in den vergangenen Monaten kaum eine Schlagzeile bekommen. Es wird überlagert von der Diskussion über alles, was mit der Corona-Pandemie zusammenhängt: Leidenschaftlich wird über Impfstoffe diskutiert, über die Maskenpflicht und wann wir endlich wieder unser normales Leben zurückbekommen. Andere haben längst keine Normalität mehr in ihrem Leben - oder waren noch nie sorglos. Die beiden Jungen Daniel und Luca gehören dazu. Beide sind mit einem Herzfehler auf die Welt gekommen. 17 Jahre lang hat Lucas eigenes Herz mit nur einer Kammer versucht, den Blutkreislauf aufrecht zu halten. Als es dem Gymnasiasten Anfang des Jahres immer schlechter ging, musste eine Maschine das Pumpen übernehmen. An einen Alltag mit Freunden oder mit Sport ist nicht zu denken, wenn man an Schläuchen hängt. Da bleibt nur die Hoffnung auf die medizinische Technik und ein Spenderorgan.

Der dreijährige Daniel hat noch nie mit Freunden herumtollen können. Im Alter von zehn Monaten wurde er Dauerpatient im LMU-Klinikum Großhadern. Hier hat er seine ersten Schritte getan und seine ersten Wörter gelernt. Auch für Daniels Eltern hatte sich das Leben von einem Tag auf den anderen radikal verändert. Die Mutter verbrachte jeden Tag bei ihrem Sohn, mehr als zwei Jahre lang.

Immerhin, die beiden werden von Medizinern betreut, die mutig neue Schritte wagen und mental immer auf eine Transplantation vorbereitet waren. In der Nacht vom 22. auf 23. Juni kamen die erlösenden Anrufe. Zufällig standen für beide Kinder zwei passende Spenderherzen zur Verfügung. Irgendwo in der Nähe waren zwei mutmaßlich junge Menschen verstorben, deren Angehörige sich vielleicht in ihrer schwersten Stunde zur anonymen Weitergabe der Organe durchringen konnten. Er erlebe immer wieder, dass es für trauernde Eltern tröstend sei, wenn sie mit einer Organspende anderen helfen können, sagte Chefarzt Nikolaus Haas wenige Tage nach den gelungenen Operationen. Er und seine Kollegen versäumten nicht, den Spenderfamilien aufrichtig zu danken.

Lesen Sie hier die Geschichten von Luca und Daniel (SZ Plus) - sie aufzuschreiben hat mich doch sehr zum Nachdenken gebracht.

