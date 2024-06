Interview von Bernd Kastner

Der LBV, der Landesbund für Vogel- und Naturschutz, jubelt über eine Auswirkung des Klimawandels. Verkehrte Welt? Nicht ganz. Es liegt an der Ansiedlung einer neuen Orchideenart in München, in freier Natur. Es ist die Bienen-Ragwurz. Ein „Highlight“, vermeldet der LBV. Heinz Sedlmeier, der Geschäftsführer des Naturschutzverbandes in München, erklärt, warum das so besonders ist und warum er sich freut – trotz des Klimawandels.