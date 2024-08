Von Sarah Maderer

Pink ist keine Farbe, die einem beim Gedanken an Wein als Erstes einfallen würde. Weinrot schon eher, wo es den Wein schon im Namen trägt. Vielleicht denkt man auch an das Dunkelgrün einer Weinflasche oder an ihr perlweißes Etikett. Doch bestimmt nicht an Neontöne, die einem neuerdings so oft von knalligen Etiketten auf Weinflaschen entgegenspringen. Solche Flaschen sind mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem Trendwein gefüllt, der sich allmählich auch in der Münchner Gastronomie breit macht: der Naturwein.