Vier Männer haben am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche am Giesinger Berg einen in der Wand verankerten Opferstock herausgebrochen, sind mit ihrer Beute aber nicht weit gekommen. Zeugen beobachteten sie, wie sie ihn in der Nähe aufbrachen, um an die darin enthaltene Geldkassette zu gelangen. Die Zeugen verständigten die Polizei, die zwei Verdächtige in Tatortnähe festnahm, einen 37-Jährigen und einen 60-Jährigen, beide aus München. Zwei weitere Männer konnten flüchten, einer trug einen rot-weißen Fischerhut und eine schwarze Lederjacke, der andere blaue Oberbekleidung.