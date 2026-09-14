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Heilig-Kreuz-Kirche in GiesingDiebe brechen Opferstock aus der Wand – zwei Verdächtige gefasst

In der Heilig-Kreuz-Kirche am Giesinger Berg wurde ein Opferstock aus der Wand gebrochen.
In der Heilig-Kreuz-Kirche am Giesinger Berg wurde ein Opferstock aus der Wand gebrochen.
Foto: Robert Haas

Vier Männer bringen in der Giesinger Heilig-Kreuz-Kirche den Opferstock an sich. Als sie die Geldkassette aufbrechen wollen, werden sie von Zeugen beobachtet. Die Polizei kann zwei Tatverdächtige festnehmen.

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Vier Männer haben am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche am Giesinger Berg einen in der Wand verankerten Opferstock herausgebrochen, sind mit ihrer Beute aber nicht weit gekommen. Zeugen beobachteten sie, wie sie ihn in der Nähe aufbrachen, um an die darin enthaltene Geldkassette zu gelangen. Die Zeugen verständigten die Polizei, die zwei Verdächtige in Tatortnähe festnahm, einen 37-Jährigen und einen 60-Jährigen, beide aus München. Zwei weitere Männer konnten flüchten, einer trug einen rot-weißen Fischerhut und eine schwarze Lederjacke, der andere blaue Oberbekleidung.

Die beiden Festgenommenen sind wegen diverser Delikte polizeibekannt. Sie wurden zunächst der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. In der Kirche entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Wie viel Geld im sichergestellten Opferstock enthalten war und ob sich das Geld noch darin befand, ist nicht bekannt.

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