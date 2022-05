Von Bernd Kastner

Es habe sie schwer getroffen, als sie diesen Brief das erste Mal bewusst gelesen habe, sagt Maria Merz. Erhalten hat sie ihn schon 2014, es ist ein Bescheid des Versorgungsamtes. Damals habe sie die sieben Seiten abgeheftet, der Inhalt sei zu belastend gewesen. Was drin steht, habe sie erst Jahre später realisiert, als sie in einem Aktenordner etwas suchte und die sieben Seiten in Händen hielt. Das zu lesen habe sich angefühlt, als ziehe man ihr den Boden unter den Füßen weg. Es ist die Lücke in einem Gesetz, die sich für sie anfühlt wie der Sturz in ein tiefes Loch.