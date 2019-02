26. Februar 2019, 18:06 Uhr München Opfer schlägt zurück

Ein Münchner hat am Montag kurz nach Mitternacht zwei Männer in die Flucht geschlagen, die ihn an der Haderner Schröfelhofstraße ausrauben wollten. Einer der Angreifer dürfte sich dabei eine erhebliche Delle an der Nase zugezogen haben. Die Angreifer hatten es auf Bargeld abgesehen. Doch das Opfer setzte sich laut Polizei vehement zur Wehr. Auch der 52-Jährige wurde durch Schläge im Gesicht verletzt. Beide Täter haben dunkle Haare, seitlich rasiert, oben länger. Einer trug Jeans, dunkle Jacke und wohl weiße Turnschuhe, der andere Jeans, Jeansjacke sowie rote Turnschuhe und sprach gebrochen Deutsch.