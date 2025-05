„La commedia è finita – Die Komödie ist zu Ende!“ – heiser stößt Jonas Kaufmann als Canio den berühmten Schlusssatz des Bajazzo hervor, Blut auf dem weißen Harlekinkostüm, das Messer, mit dem er zum Mörder wurde, gleitet ihm aus der Hand, apathisch stiert er in den weiten Raum des Salzburger Festspielhauses, die letzten Takte aus dem Orchestergraben verhallen, das Licht erlischt. 2015 war das, Philipp Stölzl hatte inszeniert, Christian Thielemann dirigiert. Kaufmann hatte beide Tenorpartien übernommen in den Kurzopern des Doppelabends. Erst den Turiddu in der Cavalleria Rusticana von Pietro Mascagni, dann den Canio in Pagliacci von Ruggiero Leoncavallo.

Zehn Jahre später, am 22. Mai wird Kaufmann wieder den Bajazzo geben und die Arie „Vesti la giubba“ („Ridi, pagliaccio“) singen, wenn die beiden Verismo-Opern im Münchner Nationaltheater in einer Neuinszenierung – der ersten seit 46 Jahren – zu erleben sind. Regie führt Francesco Micheli, Daniele Rustioni steht am Pult des Staatsorchesters. Mit der Rolle des Turiddu gibt der Russe Ivan Gyngazov sein Debüt an der Bayerischen Staatsoper. Er übernimmt den Part anstelle von Vittorio Grigolo.

Drei Premieren also an der Bayerische Staatsoper binnen eines Monats, denn beim „Ja, Mai-Festival“ machte das Münchner Publikum dieser Tage bereits Bekanntschaft mit den beiden bejubelten Neuproduktionen „Das Jagdgewehr“ (noch am 8. und 11. 5., Cuvilliés-Theater) und „Matsukaze“ (7., 9. und 11.5. Utopia, ehemals Reithalle). Noch gibt es Karten.

Wer den aufregenden Opernexperimenten an der Staatsoper nicht folgen mag, ist bestens aufgehoben am Gärtnerplatz. Belcanto, und der Arien-Hit „Una furtiva lagrima“ in Gaetano Donizetti „L’elisir d’amore“. Den Liebestrank serviert Regisseur Dirk Schmeding, es singen die Ensemble-Lieblinge Jennifer O’Loughlin (Adina) und Matteo Ivan Rašić (Nemorino). Premiere ist am 23. Mai.

Gelangweilte Männergesellschaft, die Spaß daran hat, andere – besonders Frauen – zu erniedrigen. Szene aus Verdis „Rigoletto“ in einer Neuinszenierung der Opera Incognita, die sich beim Bühnenbild von Caravaggio inspirieren ließ. (Foto: Opera Incognita)

Aus dem Schatzkästchen der Opernschlager stammt auch „La donna è mobile“, mit dem pseudoitalienische Tiefkühlfertigpizzabäcker gern werbewirksam Frauen verführen. Im Original singt diese zynische Arie einer der miesesten Säcke der Operngeschichte: der Herzog von Mantua, der aber in dem nicht minder bösartigen Hofnarr Rigoletto seinen Meister findet. Das Opfer in dieser Verdi-Oper ist am Ende natürlich weiblich: Rigolettos Tochter Gilda. Die Opera Incognita nimmt sich des Klassikers an, Spielort ist diesmal die Allerheiligen Hofkirche. Das Bühnenbild fällt aus dem Rahmen, oder besser, es hat einen; Andreas Wiedermann erzählt die Tragödie als szenisches Bilderbuch, inspiriert von den dramatischen Gemälden Caravaggios. Premiere ist am 22. Mai.

Und noch eine Premiere: Die Kammeroper München bringt Mozarts Zweiakter „Der Schauspieldirektor“ im Silbersaal des Deutschen Theaters halbszenisch auf die Bühne (8. Mai). Um was es hier geht? Um einen satirischen Blick auf das Musik- und Theaterleben.