Stadtplanung in München:Der Opernplatz wird grün

Münchens Mitte wird neu möbliert und dezent bepflanzt. Auf dem Max-Joseph-Platz in prominenter Lage vor dem Nationaltheater beginnen dieser Tage die Bauarbeiten für eine Interimsgestaltung. Für maximal zehn Jahre soll diese bestehen und den Platz umwandeln – aus einer grauen Piazza in eine luftige, begrünte Anlage, in der Münchnerinnen und Münchner, Touristen und Touristinnen sich gerne aufhalten.