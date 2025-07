Jeder Sänger und jede Sängerin darf sich glücklich schätzen, der oder die einen solchen Pianisten an der Seite hat wie beim Festspiel-Liederabend im Nationaltheater Piotr Beczała Helmut Deutsch. Denn dieser Mann am Flügel verzauberte in Robert Schumanns „Dichterliebe“ mit jeder Phrase, jedem Akkord und jedem Ton, nicht zuletzt in den bei Schumann so wichtigen Nachspielen. Dabei drängte sich Deutsch nie in den Vordergrund, sondern atmete mit dem Sänger mit und spielte so luzide mit bester Kultur des Anschlags, dass man einfach nur staunte.