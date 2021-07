Von Paul Schäufele, München

Hand aufs Herz: Wer wäre danach nicht gerne auf einen Tequila mitgegangen? Mit den sechs Schlagzeugern des Bayerischen Staatsorchesters, die auch dieses Jahr als "OPERcussion" ihr Publikum zum Stehen gebracht haben, und ihren vier Gästen. Zusammen haben sie das Opernfestspiel-Nachtkonzert im Prinzregententheater zum Tagebuch einer musikalischen Reise gemacht.

Nach einer Idee der beiden Chilenen im Ensemble, Carlos Vera Larrucea und Claudio Estay, folgt die Route einem fiktionalen Liebespaar, verkörpert durch die Sopranistin Juliana Zara und den Tenor Álvaro Zambrano. Erzählerisch begleitet werden sie von Kevin Conners. Von Kuba über Mexiko und Argentinien nach Brasilien bewegt sich die Gruppe und zeigt dabei den musikalischen Reichtum des Kontinents in Klassikern etwa des Bossa Nova, Tango oder Son Cubano.

Dass die Schlagzeuger sich austoben wollen, verheißt schon die Bühne. So übervoll mit Marimbas, Glockenspiel, Celesta und allem möglichen Kleinkram - das kann eigentlich nur gut werden. Später kommt auch noch eine Geige (Julia Pfister) dazu. Dabei nutzen die sechs Perkussionisten ihre Schlagwerk-Schätze in einer perfekten Choreographie, ob geplant oder improvisiert, immer mit funkensprühendem Elan und blendender Vielfarbigkeit, etwa in Stücken von Astor Piazzolla oder Kompositionen des auch in München tätigen Katalanen Oriol Cruixent. Ihre kongenialen Partner finden die Musiker in Zambranos strahlendem Tenor, durch dessen unbändigen Elan auch eine leicht verstaubte Melodie wie "Cucurrucucú Paloma" wiederbelebt wird. Gleiches gelingt Zara etwa in "Gracias a la vida" der großartigen Violeta Parra, einem melancholischen Rückblick auf ein gelebtes Leben. Doch am Ende wird es immer lustig oder sinnlich, wie in Zaras köstlicher "Garota de Ipanema", oder beides, schließlich endet der Abend (mit drei Stunden viel zu kurz) karnevalesk in Brasilien, als echte operita: Mit simpler Handlung, ein bisschen Kummer und viel Witz und einem glänzenden Ensemble.