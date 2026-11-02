Oft gilt: Sechs Stunden vor der Narkose darf weder getrunken noch gegessen werden – aber es können auch mal 17 Stunden werden. Doch zwei Münchner Kliniken gehen einen ganz anderen, individuellen Weg.

Wer schon einmal operiert werden musste, kennt diesen Satz des Anästhesisten: „Bitte sechs Stunden vor der OP nichts mehr essen.“ Und zwei Stunden vorher muss auch das Trinken klarer Flüssigkeiten eingestellt werden. Auch wenn der Eingriff geplant ist, sieht die Realität häufig anders aus: Nüchtern warten Patientinnen und Patienten oft sehr lange, bis es endlich losgeht – und manchmal noch länger als gedacht. Denn bisweilen platzt der anberaumte Termin etwa wegen Notfällen und die Operation muss verschoben werden.