Von Ulrike Heidenreich

Die Sehnsucht nach Weihnachtsfilmen und Geschichten, die das Herz anrühren und Hoffnung geben, ist groß. Sie ist immer groß - und jetzt wohl noch ein bisschen ausgeprägter als in anderen Jahren. Das Erfolgsgeheimnis der kleinen Weihnachtsmärchen ist, dass sie zum Träumen bringen. Dass sie erzählen, wie möglich wird, was unmöglich scheint.

Diese Geschichte spielt mitten in München. Sie handelt von einem Buben, nennen wir ihn Paul. Sie handelt von seinen Freunden, einer fröhlichen Truppe von 15- bis 17-Jährigen. Die Geschichte spielt an einem Lagerfeuer an der Isar und sie spielt in der Intensivstation einer großen Münchner Klinik.

Es ist einige Monate her, da bemerkte Paul Lähmungen am Arm. Die Diagnose war schnell da, ein Gerinnsel im Kopf, das operiert werden sollte. Kein einfacher Eingriff, aber ein machbarer. In einem Land, in einer Stadt, wo es gute Krankenhäuser und spezialisierte Ärzte gibt. Auf die Operation musste Paul ein wenig warten, gut zwei Monate lang - in der Klinik waren die Termine rar. In dieser Zeit: Kein Sport, bloß nicht hüpfen. Paul blieb auch eher zu Hause, anstatt seine Freunde zu treffen. Sie schrieben sich. Lieber vorsichtig sein, man weiß ja nie.

Dann nahte der große Tag der OP. Am Vorabend eine kleine Abschiedsrunde für ihn mit Lagerfeuer. Die Freunde kamen bewehrt mit Rasierapparaten, ausgeliehen von den Vätern. Die Akkus waren sorgsam aufgeladen. Und so rasierten sie Paul feierlich den Kopf, eine aufmunternde Geste vor dem großen Eingriff.

Am nächsten Morgen kam der Anruf aus der Klinik: OP abgesagt, kein Platz auf der Intensivstation. Keine Ärztin, kein Arzt freut sich, so eine Nachricht zu überbringen. Paul mit seinem kahl rasierten Schädel musste weiter warten. Mütze aufsetzen, kein Sport, bloß nicht hüpfen, Freunde lieber nicht treffen.

Tag für Tag müssen die Manager der Krankenhäuser in München neu entscheiden, welche OPs möglich sind - und welche nicht. Mangels Intensivbetten, denn diese sind durch Covid-19-Patienten überbelegt, der überwiegende Teil von ihnen ungeimpft. Eine Stadt ist im Katastrophenmodus. Das Große findet sich im Kleinen wieder: Was in der weiten Welt passiert, hat die Jungs und ihren Freund Paul auf direkte Weise berührt. Es ist eine Geschichte zu Weihnachten, die erzählt, wie etwas, das unmöglich schien, plötzlich möglich geworden ist.

Paul musste dann noch einen Monat auf seine Operation warten. Vergangene Woche schickte er ein Selfie aus der Klinik in die Whatsapp-Gruppe: ein riesiger Kopfverband, darin eingebettet ein verschwollenes, müdes Gesicht - und ein kleines Lächeln. Weihnachten wird Paul zu Hause sein.