Interview von Rita Argauer

In der Leitungsriege der Bayerischen Staatsoper und des Bayerischen Staatsballetts spricht man jetzt Französisch. Nah, freundschaftlich und vertraut wirken Staatsintendant Serge Dorny und Ballettdirektor Laurent Hilaire, wenn sie sich im Büro des Intendanten kurz vor dem Interview noch in ihrer Muttersprache austauschen. Seit 2021 ist Dorny Intendant. Im Jahr darauf löste Hilaire Igor Zelensky beim Bayerischen Staatsballett ab. Wie lange die beiden noch zusammen in München wirken, ist derzeit unklar. Die Staatsregierung hält sich mit einer potenziellen Vertragsverlängerung noch zurück, derweil hat sich Dorny als Künstlerischer Leiter der Salzburger Festspiele beworben. Am heutigen Samstag wird nun aber erst mal die Münchner Spielzeit 2024/25 vorgestellt. Schon vorher haben Hilaire und Dorny mit der SZ über die Saison, gesellschaftspolitische Verantwortung und die neue Nähe zwischen Oper und Ballett gesprochen.