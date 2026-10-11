Seit sich die Münchner Galerien für Zeitgenössische Kunst in zwei Initiativen engagieren, erlebt der Münchner Kunstherbst gleich zwei Auftaktwochenenden. Zwangsläufig muss sich jedoch alles um den Platzhirsch, das Oktoberfest, anordnen. Teil 1 des Kunstherbsts (das sind die Galerien, die enger mit der Initiative Various Others verbandelt sind) fand also vor der Wiesn statt, Teil 2 (jene Galerien, die in der Open Art Munich organisiert sind) folgt jetzt. Wobei es Überschneidungen gibt, weil einige hier wie da mitmachen.

In diesem Jahr findet das „Open Art Munich Gallery Weekend“, wie dieses Kunst-Wochenende seit einiger Zeit heißt, vom 16. bis 18. Oktober statt; und wie schon im vergangenen Jahr zeitgleich mit der Kunstmesse Munich Highlights, die vom 15. bis 18. Oktober in der Münchner Residenz ihre Türen öffnet. Zudem kooperiert man mit einigen Museen, Kunsträumen und Institutionen.

Munich Highlights in München : Kunstmesse mit Boutique-Charakter Die Munich Highlights vereint Alte Kunst und Antiquitäten mit modernen und zeitgenössischen Werken. Wie hat sich die Messe verändert? Und was bietet die diesjährige Ausgabe in der Münchner Residenz? Von Evelyn Vogel ...

Wie immer beim Open Art Munich Gallery Weekend kann man individuell und kostenfrei die Ausstellungen erkunden. Nach dem langen Eröffnungsabend am Freitag (18 bis 21 Uhr) haben die Galerien am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Wer die Ausstellungen in den assoziierten Museen und Institutionen besuchen möchte, sollte beachten: Deren Öffnungszeiten weichen ab und der Eintritt ist kostenpflichtig.

Geführte Rundgänge für Neulinge

Für alle, die sich lieber ein wenig leiten lassen oder sich nicht so gut in der Münchner Galerieszene auskennen, bietet die Open Art Munich einige geführte Rundgänge an, die nach Stadtvierteln gegliedert sind und zwischen vier und sechs Galerien ansteuern. Die meisten finden am Samstag statt und beginnen um 11, 12, 14 und 15 Uhr, am Sonntag gibt es noch einmal zwei Rundgänge, die um 11 und 14 Uhr beginnen.

Treffpunkt ist jeweils in der erstgenannten Galerie und zwei Stunden Zeit sollte man einplanen. Die Rundgänge kosten regulär 15 Euro, Schüler und Schülerinnen sowie Studierende zahlen 10 Euro, für Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren sind die Rundgänge kostenlos. Die Karten können nur gegen Barzahlung bei den Führenden gekauft werden. Zudem ist eine Anmeldung erforderlich, entweder per Mail unter info@openart-munich.de oder online über einen QR-Code im Katalog. Dieser liegt als gedrucktes Exemplar in vielen Galerien und Institutionen aus und kann zudem digital unter www.openart-munich.de/gallery-weekend/ abgerufen werden.

Entdeckungen auf eigene Faust

Wer lieber auf eigene Faust unterwegs ist, hat die Qual der Wahl. 35 Galerien und gut 20 öffentliche, halböffentliche und private Kunsträume machen mit beim Münchner Gallery Weekend. Wo anfangen? Wo aufhören? Etliche Galerien haben bereits vor der Wiesn oder direkt danach eröffnet und zeigen diese Ausstellungen auch beim Gallery Weekend. Deshalb hier ein paar Tipps, die zum Open-Art-Wochenende, dem 38. übrigens, frisch eröffnet werden.

Die expressiven Frauenporträts der bekannten deutschen Malerin Elvira Bach sind bei All You Can Art zu sehen. Titel der Ausstellung voller Weiblichkeit und Erotik: „Ich bin wie ich bin“.

Das großformatige Gemälde „Salimata im Schneegestöber“ von Elvira Bach (2003) ist zu sehen in der All You Can Art Gallery. Foto: Elvira Bach / Open Art Munich

„Willkommen. Bienvenue. Welcome.“ heißt die Schau, mit der die Galerie Kunststücke nach 15 Jahren in Obermenzing ihre neuen Räume in der Galeriestraße eröffnet, wo sie sich fortan „Galerie am Hofgarten München“ nennt. Das verspricht heiter zu werden – zunächst einmal mit dem „Tüten“-Künstler Thitz, der dafür bekannt ist, dass er seine bunten, die reizüberflutete Welt der Megacities darstellenden Motive auf Papiertüten malt. Aber er hat auch einige spezielle München-Motive geschaffen, die so bunt sind, dass sich beinahe Wiesn-Feeling einstellt. Außerdem am Hofgarten zu sehen: die Kettensägen-Skulpturen des Schweizer Bildhauers Daniel Eggli sowie die „Schmetterlingsobjekte“ der Performance-Künstlerin Dada.

Und noch ein Kettensägen-Künstler ist zu entdecken: Armin Göhringer. Seine rußgeschwärzten, hölzernen Objekte sind neben den farbintensiven „Bollenarbeiten“ von Sati Zech bei den Kunstausstellungen Leeb/Becker in Solln zu sehen. Eine hübsche Gegenüberstellung.

In den Kunstausstellungen Leeb / Becker werden unter anderem die Skulpturen von Armin Göhringer gezeigt. Foto: Open Art Munich

Abstraktes gibt's zu sehen mit Charles Pollock bei American Contemporary oder mit Helmut Vakilys Ausstellung „Zum Beispiel Eros“ in der Autorengalerie. „MA – der Raum zwischen den Dingen“ nennt sich die kraftvolle und doch Ruhe ausströmende Präsentation des japanischen Bildhauers Yoshiyuki Miura bei Kunzt66.

Die Galerie Kunzt66 präsentiert den japanischen Bildhauer Yoshiyuki Miura, hier „Ellipsoid Orange“ von 2026. Foto: Achim Graf / Open Art Munich

Zwischen Minimal Art und Monochromie bewegen sich Matt McClune, Rakuko Naito, Robin Rose, Robert Sagerman, Jeremy Thomas, Bill Thompson, Susan York und Jerry Zeniuk, die als die „Eight American Artists“ unter dem Titel „Overseas“ bei Renate Bender zu sehen sind. Die Galeristin ist immer wieder eine verlässliche Adresse, wenn es um interessante Kunst aus diesem Bereich geht.

Wer Druckgrafik liebt, wird wie immer bei Margret Biedermann fündig, die sich vor einigen Jahren nach Jahrzehnten in der Maximilianstraße in ihre kleine Hinterhofidylle in der Maxvorstadt zurückgezogen hat. Zum inzwischen fünften Mal zeigt sie Werke von Patrick Procktor, einem Zeitgenossen und Malerfreund von David Hockney. Procktors Aquarelle und Druckgrafiken, meist genau beobachtete und rasch hingetupfte Momente, lassen die Londoner Kunstszene der „Swinging Sixties“ wieder aufleben.

Patrick Procktor: „Departure“ von 1969 (Ausschnitt), zu sehen in der Galerie Biedermann. Foto: Patrick Procktor / Open Art Munich

Carol Johnssen hat zwar direkt nach den Sommerferien eine Ausstellung gezeigt („Art from China“ mit Werken von Ding Yi, Qin Yifeng und Shen Fan), doch das hält sie nicht davon ab, zum Open Art Munich Gallery Weekend eine weitere Präsentation zu planen. Es sind Objekte und Bilder von Philipp Goldbach, der dafür auch eine neue raumbezogene Arbeit entwickelt hat.

Auch Ping Rodach hatte bereits eine Ausstellung nach der Sommerpause („Blendzeit“ von Herlinde Koelbl), legt aber aktuell mit „vis-à-vis“ nach. Zu sehen sind Bildwerke von Andreas Zagler und skulpturale Objekte von Ramiro Oller.

Mit seinen „Flowerbeds“ wurde Zhuang Hong Yi bekannt, ihnen ist er auch treu geblieben. Nun zeigt die Smudajescheck Galerie unter dem Titel „In the Mood for Color“ seine Wandobjekte aus Reispapier, Tusche und Acryllack, die je nach Standort der Betrachtenden völlig neue Farbeindrücke vermittelt. Christa Filsers heitere, erzählende Bildwelten sind unter dem vielsagenden Titel „Logbuch“ bei Filser & Gräf zu sehen.

Einem ganz anderen Genre hat sich Peter Simon Mühlhäußer verschrieben. Seine Skulpturen wirken lebensgroß und echt und sind doch nur aus Glas, Marmor, Bronze, Harzen und Kunststoffen. In der Schau „The Mirror Me“ sind sie zu sehen in der Galerie von Stephan Stumpf.

Die Stephan Stumpf Gallery zeigt Peter Simon Mühlhäußer. Seine Skulptur „The Innerself“ von 2010 passt – salopp gesagt – in eine Schuhschachtel. Foto: Open Art Munich

„La vie en rose“ nennt sich die Gruppenausstellung in der Galerie Tanit, in der unter anderem Werke von John Armleder und Herbert Hamak zu sehen sind. Und von der „Schönheit des Zufalls“ erzählen die Werke von Tom Fecht in der neuen Ausstellung in der Galerie Wittenbrink. Mithilfe von Nachtfotografie macht Fecht, dessen Ästhetik Wissenschaft und Kunst verbindet, Meeresströmungen, Wetterphänomene sowie elektromagnetische und kosmische Strahlung sichtbar. Das dürfte den einen oder anderen vielleicht auch zum Nachdenken über den Klimawandel anregen.

All das an einem Wochenende zu erkunden, kann anstrengend sein. Gut, dass die meisten Galerieausstellungen etliche Wochen laufen. Details findet man am besten direkt auf den Internetseiten.

Open Art Munich Gallery Weekend, Eröffnung in allen Galerien: Freitag, 16. Oktober, 18 bis 21 Uhr, außerdem geöffnet am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Oktober, jeweils 11 bis 18 Uhr.