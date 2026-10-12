In ihrem Bewerbungskonzept für neue Sommerspiele führt die Stadt sechs Radschnellwege ins Umland auf. Doch wären die überhaupt rechtzeitig fertig? Befürworter mahnen zur Eile.

Es klingt wie eine sportliche Vision: mit dem Fahrrad aus der Innenstadt zu den Ruderwettkämpfen auf der Regattastrecke in Oberschleißheim; aus Fürstenfeldbruck zu den Dressurwettbewerben vor der atemberaubenden Kulisse von Schloss Nymphenburg; oder der ganz weite Weg über die Universitätsstadt Garching zur neuen Munich Arena am Münchner Flughafen, in der die Schwimmer vor 20 000 Zuschauern um olympisches Gold kämpfen. Und das alles auf bis zu vier Meter breiten Radschnellwegen bei bis zu 30 Kilometern pro Stunde.