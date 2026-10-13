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Verkehrswende und OlympiaMünchen plant seit Jahren sechs Fahrrad-Autobahnen – fertig sind erst 500 Meter

Lesezeit: 4 Min.

Olympische Ringe aus Fahrradreifen symbolisierten bei einer Aktion am Lenbachplatz die fünf der sechs geplanten Radschnellwege, von denen noch kein einziger Meter umgesetzt ist.
Olympische Ringe aus Fahrradreifen symbolisierten bei einer Aktion am Lenbachplatz die fünf der sechs geplanten Radschnellwege, von denen noch kein einziger Meter umgesetzt ist.
Foto: Catherina Hess

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