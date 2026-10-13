Es klingt wie eine sportliche Vision: mit dem Fahrrad aus der Innenstadt zu den Ruderwettkämpfen auf der Regattastrecke in Oberschleißheim; aus Fürstenfeldbruck zu den Dressurwettbewerben vor der atemberaubenden Kulisse von Schloss Nymphenburg; oder der ganz weite Weg über die Universitätsstadt Garching zur neuen Munich Arena am Münchner Flughafen, in der die Schwimmer vor 20 000 Zuschauern um olympisches Gold kämpfen. Und das alles auf bis zu vier Meter breiten Radschnellwegen bei bis zu 30 Kilometern pro Stunde.
Verkehrswende und OlympiaMünchen plant seit Jahren sechs Fahrrad-Autobahnen – fertig sind erst 500 Meter
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Die Stadt führt im Bewerbungskonzept für Sommerspiele kilometerlange Trassen ins Umland auf. Doch wären die überhaupt rechtzeitig fertig?
Von Martin Mühlfenzl
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