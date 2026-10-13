Olympische Ringe aus Fahrradreifen symbolisierten bei einer Aktion am Lenbachplatz die fünf der sechs geplanten Radschnellwege, von denen noch kein einziger Meter umgesetzt ist.

Es klingt wie eine sportliche Vision: mit dem Fahrrad aus der Innenstadt zu den Ruderwettkämpfen auf der Regattastrecke in Oberschleißheim; aus Fürstenfeldbruck zu den Dressurwettbewerben vor der atemberaubenden Kulisse von Schloss Nymphenburg; oder der ganz weite Weg über die Universitätsstadt Garching zur neuen Munich Arena am Münchner Flughafen, in der die Schwimmer vor 20 000 Zuschauern um olympisches Gold kämpfen. Und das alles auf bis zu vier Meter breiten Radschnellwegen bei bis zu 30 Kilometern pro Stunde.