Null Acht NeunDystopische Träume

Dunkle Wolken über dem Olympia-Stadion. Ein Bild, dass auch zu den nächtlichen Träumen unseres Autors passt.
Dunkle Wolken über dem Olympia-Stadion. Ein Bild, dass auch zu den nächtlichen Träumen unseres Autors passt. (Foto: Robert Haas)

Björn Höcke als Bundeskanzler, ein ewig lebender Putin – unser Autor wird von nächtlichen Albträumen gequält. Dass dort die Olympischen Spiele in München stattfinden, macht ihm allerdings Hoffnung, dass es so niemals kommen wird.

Kolumne von Wolfgang Görl

Es war ein Albtraum, ein ganz schrecklicher Albtraum, und er spielte in der Zukunft. Eigentlich fing er ja gut an: München darf die Olympischen Sommerspiele ausrichten, ob 2036, 2040 oder 2044 bleibt unklar. Das Olympiastadion kommt ins Bild, die Eröffnungsfeier bei 47 Grad im Schatten – und dann das: Auf der Ehrentribüne sitzt Bundeskanzler Björn Höcke, neben ihm der zum US-König auf Lebenszeit ernannte J.D. Vance. Auch die dank KI-Medizin unsterblich gewordenen Machthaber Putin und Xi Jinping sind zugegen, in deren autokratischem Glanz sich die französische Präsidentin Marine Le Pen und der greise türkische Sultan Erdoğan sonnen.

