Es war ein Albtraum, ein ganz schrecklicher Albtraum, und er spielte in der Zukunft. Eigentlich fing er ja gut an: München darf die Olympischen Sommerspiele ausrichten, ob 2036, 2040 oder 2044 bleibt unklar. Das Olympiastadion kommt ins Bild, die Eröffnungsfeier bei 47 Grad im Schatten – und dann das: Auf der Ehrentribüne sitzt Bundeskanzler Björn Höcke, neben ihm der zum US-König auf Lebenszeit ernannte J.D. Vance. Auch die dank KI-Medizin unsterblich gewordenen Machthaber Putin und Xi Jinping sind zugegen, in deren autokratischem Glanz sich die französische Präsidentin Marine Le Pen und der greise türkische Sultan Erdoğan sonnen.