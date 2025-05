Die Münchner sollen am 26. Oktober darüber abstimmen, ob sich die Stadt um die Olympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044 bewerben soll. Dieses Datum nannte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) bei einem gemeinsamen Auftritt mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag bei einem gemeinsamen Auftritt im Münchner Olympiastadion.

Zuvor hatte das bayerische Kabinett beschlossen, eine Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele grundsätzlich zu unterstützen. Die Kosten für eine solche Bewerbung werden von Reiter mit „sechs bis sieben Millionen Euro“ beziffert. Die Kosten hätten sich seit dem gescheiterten Versuch der Stadt, die Olympischen Winterspiele für 2018 zu erhalten, um rund 75 Prozent reduziert. „Wir machen ein starkes Angebot für nachhaltige, gute, aber vor allem für sympathische Spiele“, sagte Söder und versprach: „Wir werden für Deutschland ein gutes Bild abgeben.“

München ist die erste deutsche Stadt, die sich im Wettstreit um eine Olympiabewerbung positioniert. Interesse gibt es auch in Berlin (das mit Leipzig und/oder Hamburg antreten könnte) sowie in der Region Rhein-Ruhr Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) will 2026 entscheiden, welche deutsche Stadt er ins Rennen schickt. Als internationale Konkurrenten werden unter anderem Rom und Madrid gehandelt.

Für den nationalen Wettbewerb wird entscheidend sein, dass die Bevölkerung einer Bewerbung zustimmt – und mit welchen Zahlen dies geschieht. Damit es im Herbst zu einer Abstimmung kommen kann, muss der Münchner Stadtrat in der kommenden Woche der Bewerbung zustimmen.

Das Konzept für die Spiele in München sieht vor, dass die olympischen Sportstätten von 1972 weitgehend genutzt werden. Das Olympische Dorf soll in Daglfing entstehen und durch einen Ausbau der U-Bahnlinie 4 und einen S-Bahn-Nordring angeschlossen werden. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter rechnet zudem damit, dass Zuschüsse den Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke und das Entstehen einer U-Bahnlinie 9 beschleunigen könnte, die eine Entlastung auf der Süd-Nord-Achse durch die Stadt bringen würde.

Schwimmen in Freising, Reiten vor dem Schloss Nymphenburg

Bei den Sportstätten will München sich an den Arenen orientieren, die es bei den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr in Paris gab. Dort waren die Reitwettbewerbe vor dem Schloss in Versailles abgehalten worden. In München soll das Schloss Nymphenburg als Kulisse dienen. Die Wettbewerbe im Bogenschießen sollen vor dem Schloss in Oberschleißheim abgehalten werden.

Woran es fehlt: Ein Schwimmstadion mit zehn Bahnen, wie es das Internationale Olympische Komitee vorschreibt. Hier ist eine temporäre Lösung geplant. In der Multifunktionsarena in Freising, die bis 2029 fertiggestellt werden soll, könnte ein temporäres Schwimmbecken aufgestellt werden. Ähnliche Lösungen gab es bereits bei Schwimm-Weltmeisterschaften.

Als feste Größen eingeplant sind das Olympiastadion für die Leichtathletik-Wettbewerbe und die Medaillenzeremonien, die Olympiaschießanlage in Garching, die Reitanlage in Riem sowie die Regattastrecke in Oberschleißheim – an all diesen Orten wurden bereits bei den Spielen 1972 Wettbewerbe ausgetragen. Reiter argumentierte, es könnten die bisher nachhaltigsten Spiele überhaupt werden.

Für die Bahnrad-Wettbewerbe ist es geplant, eine temporäre Konstruktion auf einer Fläche der Zentralen Hochschulsportanlage (ZHS) aufzustellen, die im Norden an den Olympiapark angrenzt. Zum Freiwasserschwimmen soll es in den Starnberger See gehen, die Wildwasser-Kanuten würden im Kanal in Augsburg um Medaillen kämpfen. Lediglich die Segelwettbewerbe müssten in größerer Distanz zu München stattfinden.