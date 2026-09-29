Vom großen „Boost“ ist gerade in der Politik gerne die Rede, wenn es um die Bewerbung Münchens um Olympische Sommerspiele geht. Denn das Sportereignis sollte nicht nur eine besondere, leichte Stimmung der Vorfreude in der Stadt erzeugen, sondern auch ganz konkret wichtige Großprojekte beim Wohnen und im Verkehr beschleunigen. Nach der Euphorie über den Sieg bei der nationalen Vorauswahl geht es nun an eine Bestandsaufnahme: Was ist bis zu welchem möglichen Austragungsjahr zu schaffen?