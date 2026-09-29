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Realitäts-CheckMünchens Olympia-Pläne: Was bis 2036, 2040 oder 2044 zu schaffen ist

Lesezeit: 5 Min.

Die Tunnelbohrmaschine „Donna Maria“ hat ihre Arbeit an der zweiten Stammstrecke aufgenommen. Mit einer Inbetriebnahme ist frühestens 2035 zu rechnen.
Die Tunnelbohrmaschine „Donna Maria“ hat ihre Arbeit an der zweiten Stammstrecke aufgenommen. Mit einer Inbetriebnahme ist frühestens 2035 zu rechnen.
Foto: Sven Hoppe/dpa

Die Bewerbung verspricht einen Infrastruktur-Boost. Doch bei Olympischem Dorf, U-Bahn-Ausbau und Bahnprojekten ist längst nicht sicher, was rechtzeitig fertig wird.

Von Heiner Effern, Martin Mühlfenzl und Sebastian Krass

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Vom großen „Boost“ ist gerade in der Politik gerne die Rede, wenn es um die Bewerbung Münchens um Olympische Sommerspiele geht. Denn das Sportereignis sollte nicht nur eine besondere, leichte Stimmung der Vorfreude in der Stadt erzeugen, sondern auch ganz konkret wichtige Großprojekte beim Wohnen und im Verkehr beschleunigen. Nach der Euphorie über den Sieg bei der nationalen Vorauswahl geht es nun an eine Bestandsaufnahme: Was ist bis zu welchem möglichen Austragungsjahr zu schaffen?

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