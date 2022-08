Von Roman Deininger und Uwe Ritzer

Was bei Rick DeMont die Ohren glühen lässt, sind die Geschichten der College-Boys. Wenn zum Beispiel Mark Spitz, der Superstar im US-Schwimmteam, mit seinen Frauengeschichten prahlt. DeMont ist 16 Jahre alt, der Jüngste im Team und doch als Weltrekordhalter über 1500 Meter Freistil eine Medaillenhoffnung bei den Olympischen Spielen in München. Jenseits des Schwimmbeckens treibt sich der lockige Schlaks aus dem kalifornischen Ort San Rafael gern im Plattenladen des Olympischen Dorfs herum. Und den Buchladen findet er auch nicht übel, denn dort gibt es, was ein Teenager aus dem prüden Amerika nicht kennt: Heftchen mit Fotos nackter Frauen.

"Es war der Sommer meines Lebens", sagt DeMont fünf Jahrzehnte später im transatlantischen Telefonat. Unbeschwerte Wochen, die sich wie ein schier endloser Klassenausflug anfühlen, auch wenn irgendwann DeMonts Mutter anreist und darauf besteht, ihrem Sohn im Dorf persönlich die Haare zu schneiden.

Was dann geschieht, erzählt Rick DeMont im Rückblick bemerkenswert gelassen: Wie er am 1. September zunächst Gold holt im 400-Meter-Freistil-Rennen - und dann in die olympische Geschichte eingeht als erster Athlet, dem sein Sieg wegen Dopings aberkannt wird.

In München richtet das IOC erstmals ein Doping-Labor ein

Von einem Kampf gegen Doping kann man damals noch kaum sprechen. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) entwickelt nicht wirklich Aufklärungsehrgeiz, obwohl es ein offenes Geheimnis ist, dass der Tod des dänischen Radfahrers Knud Enemark Jensen 1960 in Rom wohl mit den Mittelchen zu tun hatte, die ihm sein Trainer vor dem Rennen verabreichte. 1968 in Mexiko-Stadt gab es nur ein paar hundert Kontrollen auf verbotene leistungssteigernde Substanzen; ein Athlet, der Schwede Hans Gunnar Liljenwall, verlor wegen eines positiven Befunds seine Bronzemedaille im Modernen Fünfkampf.

In München richtet das IOC immerhin erstmals ein Doping-Labor ein und lässt gut 2000 Urin- und weniger als 100 Blutproben untersuchen. Am Ende werden sieben Olympioniken disqualifiziert, die meisten wegen der Einnahme von Amphetaminen oder Ephedrin. Unter anderem erwischt es den österreichischen Gewichtheber Walter Legel. Der Mongole Bachaawaagiin Bujadaa verliert seine Silbermedaille im Judo. Und dann ist das der spektakulärste Fall: Rick DeMont.

Nachweislich ist der junge Schwimmer Asthmatiker, das wissen auch die US-Schwimmfunktionäre. Gegen gelegentliche Atemnot nimmt er Tabletten, so auch in der Nacht vor seinem Vorlauf über 400 Meter Freistil am 1. September. Mühelos erreicht er das Finale. Im Endlauf am Abend ist DeMont nach der Hälfte der Strecke nur Sechster, doch dann schlägt er mit einer Hundertstelsekunde Vorsprung (umgerechnet 2,94 Millimeter) als Erster an. Die 10 000 Zuschauer in der Olympia-Schwimmhalle feiern den Teenager. Anschließend muss er zur Dopingkontrolle.

"Die haben sich einfach nicht vorstellen können, dass ich erwachsene Männer schlage"

Drei Tage später, am Morgen des 4. September, klopft es an der Tür zu Rick DeMonts Apartment. Es ist der Tag, an dem er eine weitere Goldmedaille holen will, in seiner Paradedisziplin über 1500 Meter Freistil. Ein US-Funktionär fragt ihn: "Welche Medikamente hast du genommen?" Er zeigt auf seine Asthma-Tabletten, der Funktionär nimmt sie mit. DeMont schwant Böses.

Kurz darauf wird er zu einer Anhörung vor die Medizinische Kommission des IOC zitiert. Sie glaubt dem Teenager nicht, dass er an Asthma leidet. "Die haben sich einfach nicht vorstellen können, dass ich erwachsene Männer schlagen konnte", erinnert sich DeMont am Telefon. Die Herren vom IOC erlauben ihm jedoch, das 1500-Meter-Finale zu schwimmen. Er läuft direkt in die Schwimmhalle. Aber als der Hallensprecher die Namen der acht Finalisten vorträgt, ist seiner nicht dabei. "Rick", sagt sein Trainer zu ihm, "it's a No-Go." Er darf nicht starten. "Da wurde meine Welt schwarz", sagt DeMont heute. Fotos zeigen ihn und seinen Trainer weinend am Beckenrand.

Seine Betreuer setzen den Jungen ins nächste Flugzeug nach Hause - mit der Goldmedaille im Gepäck, einfach, weil sie ihm niemand wegnimmt. Eine Weile liegt sie auf dem Fernseher im Wohnzimmer der Familie DeMont in San Rafael. Als das IOC sie im November 1972 zurückfordert, wartet Rick DeMonts Vater, bis sein Sohn in der Schule ist, steckt sie in einen Umschlag und schickt sie an die IOC-Zentrale in Lausanne.

Tiefe Stimmen, starke Muskelpakete und große Leistungssprünge erregen Misstrauen

An DeMont statuieren die Verantwortlichen des IOC ein Exempel. Vor dem offenkundigen Missbrauch muskelfördernder Anabolika in zahlreichen anderen Sportarten verschließen sie die Augen. Auch, weil es 1972 noch keine verlässlichen Testverfahren dafür gibt. Sportler und Trainer reden allerdings offen darüber, dass es gerade bei den Teams aus dem Ostblock nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Bei Athletinnen etwa fallen tiefe Stimmen, starke Behaarung und verdächtige Muskelpakete auf.

Misstrauen erregen auch Leistungssprünge in kürzester Zeit. Zum Beispiel bei einer tschechischen Kugelstoßerin, die in München plötzlich gut drei Meter weiter stößt als noch ein Jahr zuvor. Das systematische Staatsdoping in der Sowjetunion und der DDR wird Jahrzehnte später ans Licht kommen, aber mit der Zeit werden sich auch die Hinweise verdichten, dass im Westen ebenfalls kräftig gedopt wurde.

Nach München dauert es noch viele Jahre, bis der Weltsport und die Öffentlichkeit das Thema Doping als Bedrohung für die Ideale des Sports identifizieren. Lange gilt der Betrug als eine Art Kavaliersdelikt. Der 10. April 1987 wird zum schwarzen Tag des Westsports, als die im Doping-Mekka Freiburg betreute Mehrkämpferin Birgit Dressel mit 27 Jahren an einem toxisch-allergischen Schock stirbt. In ihrem Blut werden 102 Medikamente nachgewiesen, darunter ein Anabolikum.

Detailansicht öffnen Der spektakulärste Doping-Fall der Olympia-Geschichte: Der kanadische Sprinter Ben Johnson wird nach seinem Fabelrennen bei den Spielen 1988 in Seoul disqualifiziert. (Foto: Horst Müller/imago images)

Die große Zäsur liefert dann der 27. September 1988. An jenem Tag wird der kanadische Sprinter Ben Johnson als Doper überführt - drei Tage, nachdem er bei den Olympischen Spielen in Seoul Gold über 100 Meter gewonnen und mit 9,79 Sekunden einen Fabelweltrekord aufgestellt hat. Es ist ein olympischer Held, der da krachend vom Sockel stürzt. In den folgenden Jahren fliegen viele Topathleten als Sportbetrüger auf, in Deutschland etwa der Rennradfahrer Jan Ullrich, der erste deutsche Gewinner der Tour der France.

Die Untersuchungsmethoden hinken dem Fortschritt bei der Entwicklung leistungssteigernder Substanzen bis heute weit hinterher. Das IOC erweist sich aber auch sportpolitisch als arg zögerlich - ganz besonders, als das umfassende Dopingsystem in Russland, speziell bei den Winter-Heimspielen 2014 in Sotschi, enthüllt wird. 2018 schließt das IOC das russische Team zwar von den Winterspielen in Pyeongchang aus, lässt aber vermeintlich unbelastete Sportlerinnen und Sportler als "Olympische Athleten aus Russland" an den Start gehen. Genauso in Tokio 2021.

Detailansicht öffnen Umfassendes Dopingsystem: Nach den Winterspielen 2014 in Sotschi fliegt auf, wie generalstabsmäßig Gastgeber Russland betrogen hat. (Foto: Lee Jin-man/AP)

Auch auf politischer und gesetzlicher Ebene tut man sich schwer mit dem Thema. Erst die 1999 gegründete Welt-Antidoping-Agentur Wada vereinheitlicht nach und nach einen Doping-Kodex samt Liste verbotener Substanzen. Ein internationales Übereinkommen gegen Sportbetrug, das nationale Regierungen mit der Unesco abschließen, tritt erst am 1. Februar 2007 in Kraft - 35 Jahre nach den Spielen von München.

Und Rick DeMont? Beteuert weiterhin seine Unschuld. "Ich war tätowiert für's Leben", sagt er am Telefon. 1973 wird er noch einmal Weltmeister über 400 Meter Freistil, als erster Schwimmer braucht er für die Distanz weniger als vier Minuten. Bei manchen weckt diese Leistung erst recht Misstrauen. "Ich hoffte, dass dieser Rekord die Last von meinen Schultern nimmt. Aber das war nicht so. Ich war immer noch der Junge, der seine Goldmedaille verloren hat."

DeMont, nach seiner Karriere Schwimmtrainer unter anderem an der University of Arizona, beschließt nach Jahren, für seine Rehabilitierung zu kämpfen. Das, sagt er, habe auch mit seiner Tochter zu tun gehabt: "Sie sollte nicht denken, ihr Vater wäre ein Betrüger." Im Gegensatz zu den meisten anderen Olympiasiegern, denen seit 1972 Gold aberkannt wurde, findet DeMont zahlreiche Fürsprecher.

Im Dezember 2001, 29 Jahre nach München, bestätigt das Olympische Komitee der USA einen Fehler seiner Funktionäre: DeMont hatte sie korrekt über sein Asthma und die Medikamente unterrichtet; die Verbandsvertreter hatten die Informationen jedoch nicht an die Olympia-Organisatoren weitergegeben. Das IOC lehnt eine Überprüfung des Falles bis zum heutigen Tag ab.