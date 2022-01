Von Joachim Mölter

Ziel des Wettkampfsports ist es, Erster zu werden; das gilt erst recht, wenn es um Olympia geht. In diesem Sinne ist zu bewerten, dass Karl Stankiewitz und der Allitera Verlag das Buch "München 72" bereits Ende 2021 veröffentlichten. Zum 50. Jubiläumsjahr der Münchner Spiele sind etliche Werke angekündigt, die demnächst um die Käufergunst konkurrieren, und Stankiewitz' Buch ist zumindest schon mal eins der ersten drei im Angebot. Sportlich gesehen könnte man das als Medaillengewinn bezeichnen. Allerdings geht es in "München 72" nicht um Sport, sondern darum, "wie Olympia eine Stadt veränderte", wie es im Untertitel heißt.

Für dieses Thema erscheint der Autor geradezu prädestiniert. Karl Stankiewitz hat die ganze Nachkriegsentwicklung Münchens miterlebt, er ist seit 1947 für verschiedene Medien in der Stadt tätig, kurzzeitig war er es auch mal für die SZ. Mittlerweile ist Stankiewitz 93 und firmiert als einer der ältesten noch aktiven Journalisten Deutschlands. Das ist aller Ehren wert, entbindet aber bei allem Respekt weder ihn noch den Verlag von der gebotenen Sorgfaltspflicht vor einer Publikation.

"München 72" gewährt interessante Einblicke in die späten Sechziger- und frühen Siebzigerjahre, es verschafft einen Überblick über die Fortschritte bei der allmählichen Verwandlung der Stadt bis zu den Spielen, es vermittelt stellenweise auch das Flair und die Atmosphäre von damals. Das aber eher unfreiwillig: durch seinerzeit verwendete, mittlerweile aber aus der Zeit gefallene Begriffe wie Komtess (für eine unverheiratete Gräfin), Dirnen (für Prostituierte), Mohammedaner (für Muslime) oder Morgenland (für den Nahen und Mittleren Osten). Stankiewitz übernimmt die angestaubten Wörter, ohne sie einzuordnen ("wie es damals hieß"), und verstärkt so den Gesamteindruck, dass er einfach seine alten Artikel wiederverwertet hat, allerdings ohne sich bei der Zusammenstellung allzu große Mühe zu machen, schon gar nicht mit Aktualisierungen.

Dem Buch fehlt der reflektierende Rückblick. So schreibt Stankiewitz beispielsweise von den "nicht immer einleuchtenden Piktogrammen" des Designers Otl Aicher, die längst weltweit als universal verständliche Grafiken gelten. Alles, was nach 1972 an Erkenntnissen, Einschätzungen und Bewertungen dazukam, ist nicht in den Text eingeflossen, sondern wurde als Anmerkung am Ende hinzugefügt. Erst in diesem Kleingedruckten erfährt man dann auch, wie teuer die Spiele letztlich waren. Zuvor gibt Stankiewitz immer wieder tagesaktuelle Kostensteigerungen wieder.

Aber ob die Zahlen auch stimmen? Die Länge des im Zuge Olympias geschaffenen U-Bahn-Netzes beziffert er jedenfalls mit 4200 Kilometern. 4200? Würde man Schienen auf dieser Länge hintereinander legen, könnte man vom Münchner Marienplatz aus bis zu den Mohammedanern ins Morgenland fahren, ungefähr bis Doha, die Hauptstadt Katars. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) selbst kommt für ihr U-Bahn-Streckennetz auf "fast 100 km".

Nebst altertümlichen Wörtern hat Stankiewitz auch Fehler aus seinen alten Artikeln übernommen. So heißt der in seinem Metier höchst bekannte Sportwissenschaftler Ommo Grupe aus Tübingen für ihn auch heute noch Otto Gruppe. Es gibt aber auch neue Fehler: Schon im dritten Bild wird die olympische Basketballhalle in den Olympiapark verlegt, wo sie doch in Sendling am Rand des später angelegten Westparks steht. Ärgerlich sind auch die häufigen Satzfehler wie: "... bis 21 Uhroffenbleibenn dürfen" (sic!). Oder: "Auf ein Rundschreibenhinkamm aus den Schulen..." (ebenfalls sic!). Verwunderlich ist zudem der Beginn eines Abschnitts mit den Worten: "Es regnet in Rügen". Beim Weiterlesen überkommt einen der Gedanke, dass es wohl eher "Strömen" heißen muss, denn anders ergibt der nachfolgende Satz keinen Sinn.

"München 72" zu lesen ist kein wahres Vergnügen. Ein ordentliches Lektorat sowie ein aufmerksames Korrektorat hätten dem Werk gut getan, auch wenn das Zeit gekostet hätte und das Buch deshalb später erschienen wäre. Die Ersten müssen ja nicht zwangsläufig auch die Besten sein. Wer zu früh losprescht, läuft Gefahr, einen Fehlstart zu produzieren.

Karl Stankiewitz: München 1972. Wie Olympia eine Stadt veränderte. Allitera Verlag, 256 Seiten, 25 Euro.