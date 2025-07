Den Ton treffen, und das mit den ersten Worten: wichtig, wenn die Gäste von Anfang an zuhören sollen. Und so hat sich Volker Herrmann, der Leiter des Olympiastützpunkts (OSP) Bayern, überlegt, die rund hundert Versammelten im Fachjargon anzusprechen: „Auf die Plätze, fertig, los: Das Büffet ist eröffnet!“ Ein Spaß, wobei er tatsächlich bittet, ruhig schon mal nach Kichererbsen und Rindfleischsalat mit Bohnen zu greifen, schließlich kämen viele direkt von der Arbeit.

Zum ersten Mal in seiner gut vierjährigen Amtszeit hat Herrmann zum Sommerempfang geladen, und zwar Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Industrie, Politik und Sport. Treffpunkt: Restaurant „Henry“ im SAP Garden. Der war mal das Olympia-Radstadion, 1972, als die Welt noch in Ordnung schien – bis Geiselnehmer der Unbeschwertheit im Olympischen Dorf ein brutales Ende bereiteten. Die Rückkehr Olympias – natürlich ohne Terror – wünscht sich derzeit nicht nur der Stützpunktleiter. Und so verwundert es nicht, dass er später noch ein Bewerbungsvideo auf den Bildschirm zaubert, für „München 20XX“, also 2040 oder 2044.

Kein Zweifel, die Gäste – unter ihnen der Aufsichtsratsvorsitzende des Leichtathletikverbands Jochen Schweizer, Deutschlands oberster Skifahrer Wolfgang Maier sowie die Snowboard-Bosse Michael Hölz und Andreas Scheid – befürworten eine Olympia-Bewerbung. Schließlich sei „die Kraft des Sports, Menschen zusammenzubringen einzigartig“, wie Herrmann es formuliert. Mit 26 Angestellten arbeite er daran, Sportlern „Perspektiven zu schaffen“ und deren „Potenzial zu entfalten“, trotz knapper Kassen: „Unsere Kaffeemaschine ist seit 15 Jahren die gleiche.“ Aber man verfüge nun über eine Kältekammer: „Wer drei Minuten bei minus 85 Grad aushält, fühlt sich danach definitiv frisch.“

Der Sport und das liebe Geld: eine unendliche Geschichte, selten mit Happy End. Statt zu jammern, dass Bayern das einzige Bundesland ist, das kein Geld für Nachwuchsförderung übrig hat (dafür aber die Siegprämien erhöht, was schöne Bilder mit dem in Sachen Fototermin sehr aufgeschlossenen Ministerpräsidenten verspricht), hat der OSP-Chef den Förderverein „Go!Bayern“ inklusive Business Circle ins Leben gerufen. Der Kreis vereine unternehmerisches Engagement mit individueller Förderung bayerischer Top-Athleten und biete Wirtschaft und Industrie eine Plattform, um vom Mindset und den Strukturen des Hochleistungssports zu profitieren. Leitgedanke: „Sports × Industry“. Der OSP fungiere „als Drehscheibe für Talententwicklung, sportliche Exzellenz und als gesellschaftlicher Impulsgeber über den Sport hinaus“, so Herrmann.

Feine Sache in den Augen der Sportler. „Wertschätzung für das, was wir jeden Tag leisten“, findet Judo-Europameisterin Seija Ballhaus. Der Kanute Noah Hegge, Olympia-Dritter in Paris, ist „positiv überrascht“, Rodel-Weltmeisterin Anna Berreiter will unbedingt mal in die Kältekammer, und Bob-Anschieber Tobias Schneider erzählt von einer Begegnung bei den European Championships 2022: „Christiane Krause, Startläuferin der 4x100m-Staffel, die 1972 Gold gewann, meinte zu mir: ‚Herr Schneider, das ist ja eine Stimmung wie damals!‘“ Na dann: Go, Bayern!