Klaus Sarsky war mehr als 30 Jahre Laufbahnberater am Olympia-Stützpunkt. Da ging es nicht um die Tartanbahn im Stadion, sondern um die berufliche Zukunft. Denn bei sechs Tage Training in der Woche gerät die schnell aus dem Blick.

Der ehemalige Volleyball-Nationalspieler Klaus Sarsky war 36 Jahre lang Laufbahnberater am Olympiastützpunkt München und hat unzähligen Athleten Wege für die Zeit nach der sportlichen Karriere aufgezeigt. Schließlich stehen fast alle angehenden Olympioniken vor der Frage, wie sie das tägliche Training mit einer wie auch immer gearteten Ausbildung kombinieren können. Kurz vor der Rente blickt der 65-Jährige nun zurück – und natürlich auch nach vorn.