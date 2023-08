Von Heiner Effern

Im Sommer 2026 könnten die großen Open-Air-Konzerte der Stadt ausnahmsweise in der Arena in Fröttmaning stattfinden. Das Olympiastadion als der eigentliche große Veranstaltungsort in München fällt in diesem Jahr weg, weil es wegen einer umfassenden Sanierung gesperrt sein wird. Die beiden Betreiber, die Olympiapark München GmbH und die Allianz Arena München Stadion GmbH, bestätigen, dass sie in "guten Gesprächen" über einen gemeinsamen Konzertsommer in Fröttmaning seien. Im Rathaus rechnet man mit einer Einigung, schon in diesem Herbst könnte der Stadtrat den Weg dafür frei machen.