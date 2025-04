Unter all den Münchner Sehenswürdigkeiten besaß die Ost-West-Friedenskirche immer einen Sonderstatus - weil sie kaum zu sehen war: Sie lag mitten in der Stadt und doch verborgen, eingewachsen hinter Bäumen und Büschen, eine Oase der Ruhe, eingezäunt am Rande des Olympiaparks. Man musste schon genau wissen, wo man sie zu suchen hatte, um sie überhaupt zu finden. Seit Juni 2023 war sie dann gar nicht mehr zu sehen: Da brannte der Holzbau eines Nachts ab, wegen eines technischen Defekts.