Am Ende blieb der Sturm dann doch aus. Für Verzögerungen hatte er trotzdem gesorgt. Ein technischer Mitarbeiter führte ihn zumindest als Grund an, warum das für 19 Uhr angekündigte Duo Cosmica Bandida eine halbe Stunde später immer noch nicht auf der Halbinselbühne im Olympiapark stand. Der befürchtete Sturm erwies sich zum Glück schließlich nur als ein starker, irgendwann abebbender Wind. Auch die ersten Regentropfen fielen viel später sanft vom Himmel. Da war beim „Sommernachtstraum“ das Feuerwerk schon vorbei, das bei dem von der Olympiapark GmbH veranstalteten Festival als Höhepunkt immer am Ende steht.

Das Feuerwerk ist immer der Höhepunkt und Ende beim „Sommernachtstraum“ im Olympiapark. (Foto: Robert Haas)

Der „Sommernachtstraum“ feierte in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen, gekommen waren dazu viele regionale und sogar internationale Gäste. Mit mehr als 30 000 Besuchern wurde von Veranstalterseite gerechnet, was sich beim Andrang auf den Liegewiesen und vor allem vor den Essbuden durchaus so anfühlte. Auch beim Headliner-Konzert von Max Giesinger wurde es auf dem Hans-Jochen-Vogel-Platz recht eng.

Headliner war diesmal Max Giesinger, zu seinem Konzert kamen viele Fans. (Foto: Robert Haas)

Für den in Hamburg lebenden Singer-Songwriter war sicher ein Großteil der Besucher gekommen. Und vor allem für seinen Top-Ten-Hit „80 Millionen“, den er ganz am Ende seines Auftritts spielte. Da gingen hunderte Handys im Publikum hoch und beim Chorus wurde lautstark mitgesungen.

Seinen Hit „80 Millionen“ spielte Max Giesinger ganz am Ende des Konzerts. (Foto: Robert Haas)

Die Fans kamen ihm im Olympiapark sehr nah. (Foto: Robert Haas)

Obwohl sich einiges verzögerte beim „Sommernachtstraum“, fing Max Giesinger nur mit fünf Minuten Verspätung an. (Foto: Robert Haas)

„Wenn wir uns begegnen. Dann leuchten wir auf wie Kometen“ heißt es in dem Song über die große Liebe. Und das klang wie die perfekte Überleitung zum kommenden Feuerwerk.

Ob das überhaupt stattfinden würde, das war allerdings eine Zeit lang gar nicht so sicher. Tatsächlich gab es auch im vergangenen Jahr vor Beginn ein heftiges Gewitter. Und die Geschäftsführerin der Olympiapark GmbH Marion Schöne hatte kürzlich im Gespräch mit der SZ gesagt: „Beim Sommernachtstraum hängt immer viel vom Wetter ab.“ Dieses führte bei der Geburtstagsausgabe nun jedenfalls dazu, dass zumindest auf der Halbinselbühne mehr als eine Stunde alles stillstand.

Stimmungsvolle Eindrücke ließen sich im Olympiapark genug sammeln, auch wenn es hier zunächst wie die Ruhe vor dem Sturm wirkte. (Foto: Robert Haas)

In dieser Zeit blickte man in viele fragende Gesichter. Und statt Musik rückte der fröhliche Kirmesrummel um einen herum akustisch in den Vordergrund.

Das Konzert von Max Giesinger auf der Hauptbühne dagegen fing gerade mal fünf Minuten später als geplant an, während das Konzert von Cosmica Bandida wegen des Zeitverlustes dann komplett ausfiel. Leider, denn das kolumbianisch-deutsche Duo verschmilzt mithilfe analoger Disco-Synthesizer tropische Psychedelia und Cumbia-Grooves zu einer mitreißenden Mischung. Zumindest gefühlt hätten diese die dunklen Wolken am Himmel verjagt. Immerhin das Konzert von Altin Gün ging planmäßig über die Bühne – und die fünf Musiker aus Amsterdam stehen ebenfalls für einen hypnotischen Sound.

„Altin Gün“ aus Amsterdam kamen mit ihrem Anadolu Rock, ihr Konzert konnte planmäßig stattfinden. (Foto: Robert Haas)

Die genaue Bezeichnung dafür ist Anadolu Rock. Türkischer Psychedelic-Rock aus den Sechziger- und Siebziger-Jahren, den das Quintett höchst lebendig in die Gegenwart führt. Das machten sie in den ersten Jahren mit der Sängerin Merve Dasdemir. Mittlerweile wurde sie von Erdinç Ecevit Yıldız ersetzt, der außerdem Keyboard und die türkische Langhalslaute Baglama spielt.

Erdinç Ecevit Yıldız mit seiner türkischen Langhalslaute Baglama (Foto: Robert Haas)

Und seine hohe, fast androgyne Stimme klingt der von Dasdemir gar nicht unähnlich. Mit der Wiederbelebung des Anadolu Rocks, der zu Originalzeiten in Deutschland kaum wahrgenommen wurde, haben sich Altin Gün schnell ein großes Publikum erspielt. Beim „Sommernachtstraum“ blieb dieses eher überschaubar. Was der Stimmung offensichtlich keinen Abbruch tat, denn fast alle, die da waren, tanzten wild.

Gut beim Publikum kam auch die Isländerin Ásdís an, die vor Max Giesinger auf der Hauptbühne auftrat. Im hellblauen Kleid wirbelte die in Berlin lebende Sängerin über die Bühne und beeindruckte durch ihre starke Stimme. Ihre Musik? Radiotauglicher Retrosound, der vorwiegend an die Neunziger erinnert. Auch die Radiotauglichkeit von Max Giesinger ist mehrfach nachgewiesen. Das Musikmagazin laut.de nannte ihn „eine abgeschwächte Version von Forrest Gump“. Eine abgeschwächte Version von Coldplay, das kommt einem auch zuweilen in den Sinn. Tatsächlich erzählte der im lockeren, schwarzweißen Hemd auf der Bühne stehende Sänger, dass er im vergangenen Jahr bei Coldplay in München war.

Giesinger lobte die „geile Location“, nannte München seine „Lieblingsstadt“. Und nach jedem Song gab es ein kumpelhaftes „Hey, Leude!“. Seine eingängigen Songs handeln vom Zufall, der Liebe, Abi-Freunden. Und damit von Dingen, bei denen fast jeder irgendwie andocken kann. Auch das dürfte seine Popularität erklären. Der wahre Star, das war beim „Sommernachtstraum“ dann aber doch wieder das „größte deutsche Feuerwerk“.

Ein Funkeln an Münchens Himmel: das „größte deutsche Feuerwerk“ im Olympaipark. (Foto: Robert Haas)

Aufgeboten wurden diesmal: 63 Zündmodule, 28 Flammensysteme und 173 verschiedene Effekttypen. Zigtausende Feuerwerkskörper, die zu Popsongs von Destiny’s Child oder Kate Bush über dem Olympiasee knallten.

Zu Musik stiegen die Raketen in den Himmel, die wahren Stars des Abends. (Foto: Robert Haas)

Die Überraschung: Erstmals waren 50 Drohnen mit dabei. Sie „malten“ Motive wie einen Vogel, eine „20“ an den Himmel.

Drohnen-Malerei über dem See (Foto: Robert Haas)

Ganz ohne Feinstaub, ohne die Natur aufschreckenden Knall. Und trotzdem faszinierend. Was einen auch angesichts des aktuellen Feuerwerkdramas in Düsseldorf auf den Gedanken bringt: Wieso muss es unbedingt das „größte Feuerwerk“ sein? Wäre nicht auch Deutschlands tollste Drohnenshow eine Überlegung wert?