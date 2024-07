Toni Kroos? Weg, einfach abgeräumt. Der Flying Fox vom Olympiapark? Ausgeflogen, nichts mehr zu sehen davon. Auch von der größten Public-Viewing-Leinwand der Stadt sind nur noch ein paar dürre Gerüste übrig geblieben. Sieht ganz so aus, als sei die Fußball-EM tatsächlich vorbei. Ein paar Hunderttausend Fans hatten vier Wochen lang den Olympiapark in Beschlag genommen, doch wer glaubt, dass Mensch und Getier dort jetzt mal ein Päuschen zum Durchschnaufen einlegen, ist natürlich schief gewickelt. Seit eh und je gilt im Olympiapark die Maxime: Nach dem Fest ist vor dem Fest.

Wohl kein anderes ehemaliges Olympia-Gelände wird seit Jahr und Tag so konsequent und ausdauernd bespielt wie der Münchner Olympiapark. Die Fan-Zone war noch gar nicht richtig abgebaut, da dräute schon das nächste Großereignis: der traditionelle B2B-Run mit mehreren Zehntausend Läufern. Das nächste logistische Meisterwerk, die Jogger und Traber nicht mit all den zum Abbau benötigten Lkws und Gabelstaplern kollidieren zu lassen.

Dann aber Atempause, oder? Von wegen! Am Samstagabend steht wieder der beliebte „Sommernachtstraum“ auf dem Programm, diesmal unter dem Motto „Rhythm of the Stars“. Rund 30 000 Freunde des gepflegten Feuerwerks werden im Park erwartet. In der Woche darauf geht es mit noch mehr Besuchern weiter: Eine gewisse Taylor Swift wird im Olympiastadion Musik machen. Und weil man gerade so schön im Wochen-Rhythmus drin ist, bekommen die Sportfreunde der Stadt Anfang August mit dem „Mash“ den nächsten sportlichen Leckerbissen kredenzt. Bevor dann am 23. August auch noch das Sommerfest des Olympiaparks ansteht, inklusive Feuerwerk, versteht sich.

Jetzt aber haben Chef-Pyrotechniker Thomas Jorhann und seine 14 Mitarbeiter noch gut zu tun, um die große Sause „Sommernachtstraum“ vorzubereiten. Vor sechs Monaten begannen die Planungen, machte man sich Gedanken zur Musik (es geht diesmal Richtung „Game of Thrones“) und zur generellen Linie. Die beschreibt Jorhann nun so: „Wir kehren zurück zum klassischen Feuerwerk, mit einem neuen Konzept: römische Lichter, viele Farben, Elemente und Verwandlungseffekte und mit einem ruhigeren, französischen Lied im Mittelteil. Wir wollen den Spannungsbogen runterfahren und wieder neu aufbauen. Die Gäste sollen das genießen und mit viel Adrenalin nach Hause gehen.“

Vier Tonnen Pyrotechnik werden in den 33 Minuten nach 22.10 Uhr am Samstagabend zum Einsatz kommen. 10 000 Einzelzündungen, insgesamt 30 000 Feuerwerkskörper – da darf die womöglich spielverderbermäßige Frage nach dem CO₂-Ausstoß nicht fehlen. Ober-Feuerwerker Jorhann ist vorbereitet: „Das ganze halbstündige Feuerwerk verursacht so viel CO₂ wie eine Autofahrt nach Garmisch.“ Komplett rückstandsfrei und ganz ohne Müll gehe es nicht, so der Pyrotechniker, es sei aber „wenig Müll“, der bei dem Spektakel entsteht. Im Übrigen gehe es nicht darum, möglichst viel zu verballern, sondern darum, „schön zu zünden“.

Was die Gänse, Enten und Schwäne von dieser fulminanten nächtlichen Ruhestörung halten, lässt sich nicht ermitteln, ist aber eingepreist, sagt der Pyro-Chef: Ganz am Anfang des Feuerwerks werde es zehn Salutis, sozusagen Warnschüsse, für die Tierwelt geben, die sich dann für eine Weile in ruhigere Gefilde verziehen wird.

Denn Musikbeschallung wird es an diesem Abend ja auch geben, und das nicht zu knapp. Dabei bilden der Opener-Act Mele (von 17 Uhr an) sowie die Pop- und Soulsängerin Stefanie Heinzmann (18.30 Uhr) und der Charts-Stürmer Nico Santos (20.15 Uhr) auf der Hauptbühne sowie die Gospel-Sängerin Florence Adooni aus Ghana mit dem Tastenvirtuosen Carsten „Erobique“ Meyer (20.15 Uhr), Kid Simius mit seinem Club-Sound (19 Uhr) und das HyTop Soundsystem (16 Uhr) auf der Halbinselbühne das Vorprogramm für den knalligen Höhepunkt des Abends. Tickets gibt es in zwei Kategorien, ab 39,50 Euro. Nicht viel Geld, wenn man bedenkt, wie wenig man als Amateur an Silvester für 40 Euro in die Luft geschossen bekommt.